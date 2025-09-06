Головна Країна Політика
Гройсман розповів як став в 16 років комерційним директором

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Гройсман розповів як став в 16 років комерційним директором
Гройсман розповів, що в лютому 1992 року, у віці 14 років, він розпочав свій трудовий шлях
колаж: glavcom.ua

Володимир Гройсман розповів, як у 14 років працював слюсарем

Колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман поділився особистою історією зі свого дитинства, щоб спростувати коментарі, в яких ставлять під сумнів його перше робоче місце. За його словами, у 14 років він працював слюсарем, а вже у 16 років став комерційним директором. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Гройсмана.

У своєму дописі Гройсман розповів, що в лютому 1992 року, у віці 14 років, він розпочав свій трудовий шлях як слюсар на підприємстві, яке очолював його батько. Колишній прем'єр зазначив, що у нього навіть є запис у трудовій книжці про цей досвід.

Гройсман розповів як став в 16 років комерційним директором фото 1
фото: Володимир Гройсман

За словами Гройсмана, його робочий графік був поєднаний з навчанням: він відвідував школу до 14:00, а потім ішов на роботу, де трудився до 20:00. Він працював нарівні з дорослими чоловіками протягом восьми місяців.

Володимир Гройсман підкреслив, що цей досвід став для нього важливим життєвим уроком, який визначив його мотивацію. У 16,5 років, після закінчення школи, батько запропонував йому посаду комерційного директора на тому ж підприємстві. Гройсман зазначив, що його батько був надзвичайно відповідальною та вимогливою людиною, тому запитував з нього як з дорослого. Він висловив вдячність батькові за цей досвід, який навчив його працювати, навчатися і ставати професіоналом.

Як відомо, 7 січня помер Борис Гройсман, відомий вінничанин, батько ексмера Вінниці та експрем'єра Володимира Гройсмана. Про це повідомив Володимир Гройсман у Facebook.

«Мій батько, мій друг. Дякую тобі за все. Люблю тебе. Спочивай з миром. Світла пам’ять, мій рідний», – написав експрем'єр.

Борис Ісакович Гройсман народився 22 серпня 1946 року в місті Вінниці. Свій трудовий шлях він розпочав у вересні 1962 року, працюючи токарем на Вінницькому агрегатному заводі.

До слова, колишній премʼєр-міністр Володимир Гройсман розповів, що був близьким із вбитим нардепом, ексспікером Верховної Ради Андрієм Парубієм. За словами політика, Парубію можна було довірити все і завжди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Гройсмана.

«Пане голово Верховної Ради! Слава нації! За Вашим наказом, Ваш підзвітний і підконтрольний…» – так я починав кожну розмову з Андрієм. А він завжди відповідав «Вітаю, пане премʼєр-міністре!» Це була наша особлива, тепла традиція, яка може існувати лише між насправді близькими людьми. А сьогодні ми попрощалися. Я його щиро, по-людськи любив… Люблю», – написав він.

За словами експремʼєра, Парубій був надійним, мудрим, глибоким та порядним. Він яскраво вирізнявся з класичної політики. 

