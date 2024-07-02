Росія заочно заарештувала Гройсмана, Клімкіна та Шлапака

Усім чотирьом колишнім українським посадовцям у Росії оголосили обвинувачення за статтею 356 ч. 1 Кримінального кодексу РФ – «Застосування заборонених засобів і методів ведення війни»

Басманний суд Москви в Росії заочно заарештував експрем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, ексміністра закордонних справ Павла Клімкіна, ексміністра фінансів Олександра Шлапака та командувача «Заходу» Ігоря Довганя. Про це йдеться в повідомленнях Судів загальної юрисдикції Москви.

Як випливає зі вказаних заяв, усім чотирьом експосадовцям у Росії оголосили обвинувачення за статтею 356 ч. 1 Кримінального кодексу РФ – «Застосування заборонених засобів і методів ведення війни».

У квітні 2024-го Слідчий комітет Росії висунув звинувачення низці українських політиків. Йдеться про Володимира Гройсмана, Павла Клімкіна та ексміністра інформаційної політики Юрія Стеця. Їх звинуватили у тому, що обіймаючи високі посади у верхівці влади України та входячи до складу РНБО, вони підтримали початок Антитерористичної операції (АТО) на Донбасі.

Нагадаємо, російське МВС також оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського та його попередника Петра Порошенка. Їх також розшукуватимуть за неназваними кримінальними статтями.

Це не вперше, коли у РФ українських посадовців оголошують у розшук. Так, у березні суд у Москві заочно арештував голову СБУ Василя Малюка за нібито скоєння терористичного акту, його оголосили у федеральний та міжнародний розшук.

Серед інших – ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, очільник ГУР МО Кирило Буданов та командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація розшукує колишнього нардепа і командира Десантно-повітряними військами ЗСУ Михайла Забродського за «кримінальною статтею». Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на МВС.