Помер батько експрем'єра Володимира Гройсмана
Борис Ісаакович Гройсман був депутатом Вінницької міської ради багатьох скликань
Помер Борис Гройсман, відомий вінничанин, батько ексмера Вінниці та експрем'єра Володимира Гройсмана. Про це повідомив Володимир Гройсман у Facebook.
«Мій батько, мій друг. Дякую тобі за все. Люблю тебе. Спочивай з миром. Світла пам’ять, мій рідний», – написав експрем'єр.
Борис Ісакович Гройсман народився 22 серпня 1946 року в місті Вінниці. Свій трудовий шлях він розпочав у вересні 1962 року, працюючи токарем на Вінницькому агрегатному заводі.
Після служби в Радянській Армії здобув освіту у ВТЕП за спеціальністю «Технолог електровакуумного виробництва». Протягом життя обіймав різні посади на підприємствах міста.
У 1990 році став керівником кооперативу «Школяр», а в 1994 році заснував приватне підприємство «Юність», де працював генеральним директором до останніх днів.
До того ж у період 2002-2006 роки був депутатом Вінницької міської ради по виборчому округу № 30. З 2010 року по 2015 рік був депутатом Вінницької міської ради шостого скликання по виборчому округу № 13. У жовтні 2015 році обраний депутатом Вінницької міської ради сьомого скликання.
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