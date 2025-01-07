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Помер батько експрем'єра Володимира Гройсмана

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Помер батько експрем'єра Володимира Гройсмана
Помер відомий вінничанин Борис Гройсман
фото з відкритих джерел

Борис Ісаакович Гройсман був депутатом Вінницької міської ради багатьох скликань

Помер Борис Гройсман, відомий вінничанин, батько ексмера Вінниці та експрем'єра Володимира Гройсмана. Про це повідомив Володимир Гройсман у Facebook.

«Мій батько, мій друг. Дякую тобі за все. Люблю тебе. Спочивай з миром. Світла пам’ять, мій рідний», – написав експрем'єр.

Помер батько експрем'єра Володимира Гройсмана фото 1
фото: Volodymyr Groysman/Facebook

Борис Ісакович Гройсман народився 22 серпня 1946 року в місті Вінниці. Свій трудовий шлях він розпочав у вересні 1962 року, працюючи токарем на Вінницькому агрегатному заводі.

Після служби в Радянській Армії здобув освіту у ВТЕП за спеціальністю «Технолог електровакуумного виробництва». Протягом життя обіймав різні посади на підприємствах міста.

Борис Гройсман із сином Володимиром
Борис Гройсман із сином Володимиром

У 1990 році став керівником кооперативу «Школяр», а в 1994 році заснував приватне підприємство «Юність», де працював генеральним директором до останніх днів.

До того ж у період 2002-2006 роки був депутатом Вінницької міської ради по виборчому округу № 30. З 2010 року по 2015 рік був депутатом Вінницької міської ради шостого скликання по виборчому округу № 13. У жовтні 2015 році обраний депутатом Вінницької міської ради сьомого скликання.

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Теги: Володимир Гройсман міськрада Вінниця політика смерть вінничани прем’єр-міністр

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