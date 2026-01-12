Головна Країна Політика
Глава МЗС Норвегії прибув до Києва

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Глава МЗС Норвегії прибув до Києва
Міністри вшанували пам'ять полеглих захисників України
фото: Андрій Сибіга

Під час візиту норвезький дипломат обговорить питання оборони та стійкості України

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде прибув до Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника МЗС України Андрія Сибігу.

За словами Сибіги, Україна та Норвегія – близькі союзники із багатовіковою спільною історією. «Ми розпочали з вшанування пам'яті наших полеглих захисників, які віддали своє життя, захищаючи Україну та наші спільні цінності», – зазначив він.

Норвезький міністр розпочав візит із вшанування пам'яті полеглих захисників
Норвезький міністр розпочав візит із вшанування пам'яті полеглих захисників
Глава МЗС Норвегії прибув до Києва фото 1
фото: Андрій Сибіга

Сибіга також поінформував, що планує обговорити з Ейде взаємовигідну співпрацю між країнами, мирні зусилля, оборону України та її стійкість.

Нагадаємо, міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про укладення важливої оборонної угоди: Україна та Норвегія спільно вироблятимуть українські дрони. Відповідний документ був підписаний з Міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком.

Раніше повідомлялося, що Норвегія спрямує 40 млн крон (близько 168 млн грн) на підтримку сільського господарства в Україні. Кошти будуть спрямовані на  картування та забезпечення безпеки оброблюваних земель, пряму підтримку виробництва продуктів харчування (українські сільські господарства отримують високоякісне насіння, теплиці з резервуарами для зберігання води та зрошення), а також на захист та відновлення худоби.

Теги: Андрій Сибіга Норвегія МЗС

