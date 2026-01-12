Глава МЗС Норвегії прибув до Києва

Під час візиту норвезький дипломат обговорить питання оборони та стійкості України

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде прибув до Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника МЗС України Андрія Сибігу.

За словами Сибіги, Україна та Норвегія – близькі союзники із багатовіковою спільною історією. «Ми розпочали з вшанування пам'яті наших полеглих захисників, які віддали своє життя, захищаючи Україну та наші спільні цінності», – зазначив він.

Норвезький міністр розпочав візит із вшанування пам'яті полеглих захисників

фото: Андрій Сибіга

Сибіга також поінформував, що планує обговорити з Ейде взаємовигідну співпрацю між країнами, мирні зусилля, оборону України та її стійкість.

Нагадаємо, міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про укладення важливої оборонної угоди: Україна та Норвегія спільно вироблятимуть українські дрони. Відповідний документ був підписаний з Міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком.

Раніше повідомлялося, що Норвегія спрямує 40 млн крон (близько 168 млн грн) на підтримку сільського господарства в Україні. Кошти будуть спрямовані на картування та забезпечення безпеки оброблюваних земель, пряму підтримку виробництва продуктів харчування (українські сільські господарства отримують високоякісне насіння, теплиці з резервуарами для зберігання води та зрошення), а також на захист та відновлення худоби.