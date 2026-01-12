Головна Країна Політика
Гарантії безпеки для України від США. Зеленський доручив фіналізувати документ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський: Обговорили документи щодо відбудови та економічного розвитку України
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент про гарантії безпеки: Це повинен бути документ історичного рівня, і саме такого рівня текст досягає зараз

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь усієї української переговорної групи щодо спілкування з американською стороною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Обговорили графік на наступні два тижні – по зустрічах, підготовці документів та по можливому підписанню. Доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від Сполучених Штатів. Це повинен бути документ історичного рівня, і саме такого рівня текст досягає зараз», – наголосив президент.

Зокрема, на зустрічі було обговорено документи щодо відбудови та економічного розвитку України. Зеленський доручив прем’єр-міністерці Юлії Свириденко, віцепремʼєр-міністру Тарасу Качці та міністру економіки Олексію Соболеву забезпечити повний супровід та експертизу всіх економічних аспектів майбутніх угод між Україною та США й тристоронніх: Україна – Європа – Америка. Також вони визначили необхідні параметри для механізмів використання коштів на відбудову, які надходитимуть від партнерів України.

«Розуміємо, що американська сторона перебуває в комунікації з Росією щодо базової політичної рамки для закінчення війни. Ми сформулювали наше бачення, і повинен бути чіткий фідбек від Росії, чи готові вони закінчити війну на реальних умовах. Якщо такої готовності не буде, тиск на агресора має й надалі посилюватися. Бачимо правильну тактику й щодо танкерів тіньового флоту, і щодо фінансових схем, які допомагають маргінальним режимам з інших частин світу обходити запроваджені проти них санкції. Аналогічні практики треба розширювати й на Росію – якщо там оберуть війну, відповіддю світу повинне стати максимальне обмеження російських експортних доходів. Дякую всім у світі, хто допомагає нам захищати життя в Україні та попри все залишатись у дипломатичному треку», – зазначив президент.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що за підсумками перемовин у Парижі з американською стороною документ про гарантії безпеки для України «фактично готовий» до погодження з президентом США Дональдом Трампом.

 

