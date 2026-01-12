Головна Країна Політика
Комітет Ради не підтримав відставку Малюка

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Комітет Ради не підтримав відставку Малюка
Василь Малюк подав у відставку 5 січня
Подання про звільнення Малюка буде винесено на голосування Ради

Комітет Ради з питань оборони не підтримав звільнення Василя Малюка з посади очільника СБУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

«За» проголосувало сім голосів, проти – шість, утрималися – два. Подання про звільнення Малюка буде винесено на голосування Ради.

Водночас комітет Верховної Ради підтримав звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони. 

Як відомо, 5 січня очільник СБУ Василь Малюк подав у відставку. Він повідомив, що залишиться в системі СБУ «реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди».

«Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба – запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує президент України у сфері оборони, і я дякую йому. Вірю в справедливий мир та розквіт України. З великою вдячністю за підтримку – колективу служби, всім бойовим побратимам та народу України. Вічна шана тим, хто віддав життя за наше майбутнє», – написав він.

Президент України Володимир Зеленський після відставки Василя Малюка призначив Євгена Хмару виконувачем обов’язки голови Служби безпеки України. Зокрема, Зеленський підписав указ №18/2026, який встановлює структуру керівництва Служби безпеки України.

До слова, 9 січня до Верховної Ради надійшло подання президента України Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України.

Теги: відставка Верховна Рада Василь Малюк Денис Шмигаль

