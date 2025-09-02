Головна Країна Політика
Гройсман розповів про особливі взаємини із Парубієм

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Гройсман розповів про особливі взаємини із Парубієм
Гройсман наголошує, що Парубій був видатним державником, реформатором та демократом
фото: Уніан

За словами експремʼєра, у них з Парубієм була спільна традиція вітання

Колишній премʼєр-міністр Володимир Гройсман розповів, що був близьким із вбитим нардепом, ексспікером Верховної Ради Андрієм Парубієм. За словами політика, Парубію можна було довірити все і завжди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Гройсмана.

«Пане голово Верховної Ради! Слава нації! За Вашим наказом, Ваш підзвітний і підконтрольний…» – так я починав кожну розмову з Андрієм. А він завжди відповідав «Вітаю, пане премʼєр-міністре!» Це була наша особлива, тепла традиція, яка може існувати лише між насправді близькими людьми. А сьогодні ми попрощалися. Я його щиро, по-людськи любив… Люблю», – написав він.

За словами експремʼєра, Парубій був надійним, мудрим, глибоким та порядним. Він яскраво вирізнявся з класичної політики. «Андрію можна було довірити все і завжди. Коли ми працювали разом, я часто приїжджав до нього після важкого дня просто поговорити. Він умів слухати, чути і знав, що сказати. Багато проєктів законів, які зміцнили нашу державу, були прийняті завдяки його наполегливості і професійності», – розповів політик.

Як наголосив Гройсман, Парубій був видатним державником, реформатором та демократом. «При всій своїй скромності й попри супротив, він відіграв ключову роль у процесі становлення української державності. Він реально жив Україною», – додав він.

Гройсман розповів про особливі взаємини із Парубієм фото 1

Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві народного депутата Андрія Парубія – Михайло Сцельников зізнався у скоєному злочині та попросився на обмін до Росії. Чоловік додав, що це була «його помста українській владі», а шантажу з боку РФ не було. «Я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонених, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого сина», – заявив він.

Раніше повідомлялося, що підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія розповів про свої контакти з представниками РФ. За даними джерел ЗМІ, чоловік вийшов на зв’язок з представниками РФ під час спроб розшукати сина-військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти. Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія розповів, що мав сина-військовослужбовця, а у 2023-му році дізнався від його побратимів, що він зник безвісти на Бахмутському напрямку.

Як відомо, 30 серпня у Львові було застрелено колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.

До слова, на площі Ринок у Львові відбулася загальноміська церемонія прощання з Андрієм Парубієм – колишнім головою Верховної Ради та одним із символів українських революцій. Сотні львів’ян зібралися, щоб провести політика в останню путь. До міста також прибули його друзі, колеги, соратники по Майдану та політичні союзники. Перед тим відбулася заупокійна служба у соборі Святого Юра та чин похорону.

