Гройсман розповів про особливі взаємини із Парубієм

За словами експремʼєра, у них з Парубієм була спільна традиція вітання

Колишній премʼєр-міністр Володимир Гройсман розповів, що був близьким із вбитим нардепом, ексспікером Верховної Ради Андрієм Парубієм. За словами політика, Парубію можна було довірити все і завжди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Гройсмана.

«Пане голово Верховної Ради! Слава нації! За Вашим наказом, Ваш підзвітний і підконтрольний…» – так я починав кожну розмову з Андрієм. А він завжди відповідав «Вітаю, пане премʼєр-міністре!» Це була наша особлива, тепла традиція, яка може існувати лише між насправді близькими людьми. А сьогодні ми попрощалися. Я його щиро, по-людськи любив… Люблю», – написав він.

За словами експремʼєра, Парубій був надійним, мудрим, глибоким та порядним. Він яскраво вирізнявся з класичної політики. «Андрію можна було довірити все і завжди. Коли ми працювали разом, я часто приїжджав до нього після важкого дня просто поговорити. Він умів слухати, чути і знав, що сказати. Багато проєктів законів, які зміцнили нашу державу, були прийняті завдяки його наполегливості і професійності», – розповів політик.

Як наголосив Гройсман, Парубій був видатним державником, реформатором та демократом. «При всій своїй скромності й попри супротив, він відіграв ключову роль у процесі становлення української державності. Він реально жив Україною», – додав він.

Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві народного депутата Андрія Парубія – Михайло Сцельников зізнався у скоєному злочині та попросився на обмін до Росії. Чоловік додав, що це була «його помста українській владі», а шантажу з боку РФ не було. «Я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонених, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого сина», – заявив він.

Раніше повідомлялося, що підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія розповів про свої контакти з представниками РФ. За даними джерел ЗМІ, чоловік вийшов на зв’язок з представниками РФ під час спроб розшукати сина-військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти. Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія розповів, що мав сина-військовослужбовця, а у 2023-му році дізнався від його побратимів, що він зник безвісти на Бахмутському напрямку.

Як відомо, 30 серпня у Львові було застрелено колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.

До слова, на площі Ринок у Львові відбулася загальноміська церемонія прощання з Андрієм Парубієм – колишнім головою Верховної Ради та одним із символів українських революцій. Сотні львів’ян зібралися, щоб провести політика в останню путь. До міста також прибули його друзі, колеги, соратники по Майдану та політичні союзники. Перед тим відбулася заупокійна служба у соборі Святого Юра та чин похорону.