Відомий філософ пояснив, що допомагає українцям переживати війну

Українці є адаптивним народом, цієї навички їх навчила історія. На думку дисидента та філософа Мирослава Мариновича, саме це допомагає українцям переживати війну. Про це Мирослав Маринович розповів у інтерв'ю «Главкому».

За словами філософа, не кожна нація змогла б пристосуватися до умов, в яких живуть українці під час війни. «Українці історично дуже адаптивні, бо навчені своєю історією, яка їх била дуже жорстко. Але водночас нам все-таки треба усвідомити, що це не тільки наша заслуга. Тому що ті гроші, які отримує Україна від Європи, від Заходу загалом, дають нам можливість жити в більш-менш нормальних умовах», – зазначив експерт.

Водночас він зауважує, що не применшує можливостей України. Але, на його думку, саме завдяки допомозі Європи полиці українських магазинів переповнені. До того ж без сторонньої допомоги партнерів банківська система в Україні не працювала б так надійно, як сьогодні.

За словами філософа, саме це й дає українцям змогу «певною мірою ніби не відчувати війни». «Хоча могло бути навпаки – згадайте перші місяці повномасштабного вторгнення з порожніми полицями. Ми дуже часто критично ставимося до Заходу і правильно робимо, але при цьому віддаймо їм належне за те, що якусь мінімальну основу для нашого виживання вони дають», – пояснив Мирослав Маринович.

Також Мирослав Маринович заявив, що якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться підписувати мирну угоду, то це може стати виграшем України, адже Росія виснажена. Подальший перебіг війни залежатиме від внутрішніх змін у Росії, можливих бунтів російських еліт і подій у світі.

В інтерв’ю «Главкому» Мирослав Маринович розповів, що президенту Росії Володимиру Путіну буде складніше домовитися про мир із Україною, ніж українській владі, адже будь-які поступки для Кремля можуть сприйматися як слабкість і загрожувати позиціям російського президента серед еліт.