Хто з кандидатів і партій агітує в день виборів у соцмережах



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Спостерігачі моніторять соцмережі і виявляють порушників виборчого законодавства

Виборча агітація в день голосування та напередодні нього заборонена. Тому вся політична реклама в соціальних мережах, яка агітує за кандидатів та партій, котрі присутні у виборчих бюлетенях, мала б бути просто вимкнута.

Ще один тип рекламного контенту, присутній в ці дні в соціальних мережах, — соціологічні рейтинги та інші результати опитування громадської думки, які стосуються осіб, що кандидують на цих виборах. У Виборчому кодексі є також норма, яка забороняє поширення такої інформації протягом останніх двох днів перед днем голосування.

Сьогодні Громадянська мережа «Опора» виявляє у соціальних мережах, зокрема Facebook, політичну рекламу, яку учасники виборів транслюють в день голосування та день тиші.

Сьогодні о 15:04, 15:20 та 15:30 у Telegram-каналі Sonya Koshkina (official) було розміщено неофіційні екзит-поли, що стосуються виборів у містах Київ, Тернопіль, Маріуполя та Харків. «Опора» наголошує, що публікація неофіційних екзит-полів є порушенням виборчого законодавства та вважається непрямою агітацією.

«Опора» виявила політичну рекламу й у лідерів цьогорічної передвиборчої кампанії за кількістю промо в соціальних мережах — партії «За майбутнє». Вони транслювали агітацію з 3 сторінок — «За майбутнє» Хмельниччина (3 дописи, вартість кожного менше 100 доларів, станом на 14 годину охоплення від 24 до 27 тисяч), «Бердянськ за майбутнє» (2 дописи, вартість кожного в діапазоні від 1 до 99 доларів, охоплення — менше 1 тисячі осіб) та «Тернопіль за майбутнє» (1 допис, вартість — менше 100 доларів, охоплення — 35-40 тисяч осіб):

Також особливо активною виявилась партія «Пропозиція» — її агітацію «Опора» зафіксувала на 7 сторінках. На усіх цих сторінках помітна тенденцію, що партія розпочала транслювати рекламу не у день виборів, а завчасно — інколи ще у вересні.

Рекламують дописи з політичною агітацією й сторінки, що не належать учасникам виборчого процесу. Сторінка «Житомирщина – наш край», що позиціонує себе як новинна сторінка Житомирщини, однак усі дописи, що рекламуються спрямовані на підтримку політичної партії “За майбутнє». Так, у день тиші 24 жовтня сторінка почала транслювати рекламний допис, у якому висловлюється підтримка голові житомирського осередку партії «За майбутнє» Віктора Развадовського.

Сторінка «Кропивницький вражає», вся реклама якої також присвячена одній політичній силі, але в дискредитаційному ключі, також транслює політичну рекламу, опубліковану в день тиші. Вчора сторінка опублікувала допис зі звинуваченням партії «Наш край» у підкупі виборців.

Сторінка «ЗЕ Выборы мэра Днепра», що позиціонує себе як новинна агенція, рекламує сьогодні ось такий допис вартістю від 100 до 199 доларів, який вже встигли переглянути від 60 до 70 тисяч осіб.

Кандидат від «Української Галицької Партії» з 14 жовтня і понині транслює динамічну політичну рекламу (рекламний допис, який має кілька версій і за алгоритмами фейсбуку різні користувачі можуть бачити різний варіант допису), на яку було витрачено менше ста доларів. Допис побачили 45-50 тисяч користувачів.

Кандидатка від «Опозиційної платформи – За життя» Анжеліка Булигіна транслює рекламу із агітацією за себе, запущену 9 жовтня. Кандидатка витратила менше 100 доларів, і побачили рекламу 3-4 тисячі користувачів.

Олександр Вілкул опублікував допис, що водночас критикує інших учасників виборчого процесу та агітує голосувати за «Блок Олександра Вілкула «Українська перспектива». Станом на 10:15, за оцінками Facebook, рекламу переглянули близько 250-300 тис. користувачів, а витрачено на неї було від 500 до 599 доларів.

Голова Київської обласної організації партії «Наш край» Анатолій Присяжнюк транслює допис із закликом голосувати за партію. Реклама активна з 22 вересня, і за цей час рекламу переглянули близько 8-9 тисяч користувачів.

Кандидат у мери Чернівців від партії «Слуга народу» Віталій Другановський транслює рекламний допис із записом свого інтерв’ю. Реклама була запущена напередодні дня тиші – 23 жовтня, і за цей час її переглянули 50-60 тисяч користувачів. На рекламний допис було витрачено менше 100 доларів.

Кандидат у мери Харкова Валерій Безлепкин продовжує рекламувати допис, поставлений на рекламу 10 жовтня, де він звертається до харків’ян та агітує за себе. За цей час рекламу переглянули 15-20 тисяч користувачів. На рекламний допис було витрачено менше 100 доларів.

Кандидат на посаду міського голови Умані Андрій Дикун рекламує два дописи, один з яких почав транслюватися у день тиші 24 жовтня. На дописи було витрачено менше 100 та від 100 до 199 доларів. За цей час один з дописів побачили 70-80 тисяч користувачів.

Кандидат на посаду міського голови Києва від партії «Голос» Сергій Притула продовжує рекламувати два дописи від 19 та 20 вересня, де закликає підтримати його команду на виборах. На кожен допис було витрачено менше 100 доларів, а побачили їх менше 1000 користувачів кожен.

Кандидат до Харківської обласної ради Сергій Раполов транслює 3 рекламні дописи, кожен з яких коштує від 1 до 99 доларів, а охоплення — близько 1 млн людей.

Також активність проявляють й сторінки деяких політичних сил. Зокрема, виявили активність на двох сторінках ВО «Свобода» (ВО «Свобода» — Рівненська обласна організація та ВО «Свобода» Запорізька обласна організація). Загалом вони охопили від 245 до 300 тис. людей та витратили на це від 900 до 1197 доларів.

Лідером серед виявлених сторінок виявився регіональний осередок партії «Рідне місто» — «Рідне місто Зіньків». Ця сторінка транслювала 33 рекламні дописи, що коштували в діапазоні 1-199 доларів та орієнтувались в основному на аудиторію 5-10 тисяч людей:

Використанням політичної реклами на партійній сторінці особливо відзначилися політична партія ВО «Батьківщина» — зі сторінки Батьківщина Хустщини транслюється 32 рекламні повідомлення. Кожне з них коштує менше 100 доларів та орієнтоване на різну аудиторію — від 1 до 100 тисяч людей.

Крім того, активність виявлена сторінці Об'єднання «Самопоміч» — Дрогобич, яка транслювала 1 рекламний допис вартістю до 100 доларів, що був показаний від 30 до 50 тис. людей.

Агітацію виявили й на сторінці «Партії вінничан». Вона транслювала 1 рекламний допис, де закликала прийти на вибори. Станом на 10:15 рекламу переглянути 6-7 тисяч людей, а коштувала вона також в діапазоні 1-99 доларів.