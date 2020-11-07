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    У світі

    У Нью-Йорку святкують перемогу Байдена на вулицях: відео

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    У Нью-Йорку святкують перемогу Байдена на вулицях - У Нью-Йорку святкують перемогу Байдена на вулицях: відео
    У Нью-Йорку святкують перемогу Байдена на вулицях

    Нью-йоркці не змогли стримати емоцій і вийшли на вулиці

    Американці вийшли на вулиці Нью-Йорка, щоб відсвяткувати перемогу в президентських перегонах демократа Джо Байдена. Люди кричали, відкривали шампанське, стукали по каструлях.

    Люди на вулицях Нью-Йорка святкують обрання кандидата від демократів Джо Байдена 46-м президентом США. Після оголошення переможця на вулицях лунали звуки автомобільних гудків, крики, оплески, люди навіть стукали по каструлях, пише NBC New York.

    Зазначається, що тисячі людей зібралися на Таймс-сквер, Гранд-Армі-Плаза, Колумбус-Серкл, Вашингтон-сквер-парк.

    Американці танцювали і відкривали пляшки з шампанським, щоб відзначити довгоочікувані результати виборів.

    До слова, Трамп висловив впевненість, що результати голосування за підсумками президентських виборів в штаті Пенсильванія були незаконно змінені.

    Як повідомлялося раніше, Трамп заявив про перемогу на виборах «з великим відривом».

    Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.

    Нагадаємо, Джо Байден проводив ранок зі своєю сім’єю у своєму будинку в штаті Делавер, коли побачив новину про те, що, за прогнозами, він став переможцем рідної Пенсильванії і буде 46-м президентом США. Байден у своїй промові сьогодні ввечері виступить з метою об’єднання країни. Джо Байден обраний президентом США.

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