У Нью-Йорку святкують перемогу Байдена на вулицях: відео

Американці вийшли на вулиці Нью-Йорка, щоб відсвяткувати перемогу в президентських перегонах демократа Джо Байдена. Люди кричали, відкривали шампанське, стукали по каструлях.

Люди на вулицях Нью-Йорка святкують обрання кандидата від демократів Джо Байдена 46-м президентом США. Після оголошення переможця на вулицях лунали звуки автомобільних гудків, крики, оплески, люди навіть стукали по каструлях, пише NBC New York.

Зазначається, що тисячі людей зібралися на Таймс-сквер, Гранд-Армі-Плаза, Колумбус-Серкл, Вашингтон-сквер-парк.

This is how I found out the race had been called for ⁦ @JoeBiden ⁩. Spontaneous cheers & applause on the UWS. pic.twitter.com/1C7FumuEMd

DANCING IN THE STREETS.



This is Frederick Douglass Circle in Harlem, where a statue of the “father of the civil rights movement” stands.



People are now gathering around the traffic circle in celebration. #nbc4ny



(A video sent to me moments ago)@NBCNewYork pic.twitter.com/1bv2uMIlqO