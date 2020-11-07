У Нью-Йорку святкують перемогу Байдена на вулицях: відео

Нью-йоркці не змогли стримати емоцій і вийшли на вулиці

Американці вийшли на вулиці Нью-Йорка, щоб відсвяткувати перемогу в президентських перегонах демократа Джо Байдена. Люди кричали, відкривали шампанське, стукали по каструлях.

Люди на вулицях Нью-Йорка святкують обрання кандидата від демократів Джо Байдена 46-м президентом США. Після оголошення переможця на вулицях лунали звуки автомобільних гудків, крики, оплески, люди навіть стукали по каструлях, пише NBC New York.

Зазначається, що тисячі людей зібралися на Таймс-сквер, Гранд-Армі-Плаза, Колумбус-Серкл, Вашингтон-сквер-парк.

This is how I found out the race had been called for ⁦@JoeBiden⁩. Spontaneous cheers & applause on the UWS. pic.twitter.com/1C7FumuEMd — Matt Brickman (@Matt_Brickman) November 7, 2020

DANCING IN THE STREETS.



This is Frederick Douglass Circle in Harlem, where a statue of the “father of the civil rights movement” stands.



People are now gathering around the traffic circle in celebration. #nbc4ny



(A video sent to me moments ago)@NBCNewYork pic.twitter.com/1bv2uMIlqO — Kay Angrum (@kayangrum) November 7, 2020

Американці танцювали і відкривали пляшки з шампанським, щоб відзначити довгоочікувані результати виборів.

До слова, Трамп висловив впевненість, що результати голосування за підсумками президентських виборів в штаті Пенсильванія були незаконно змінені.

Як повідомлялося раніше, Трамп заявив про перемогу на виборах «з великим відривом».

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.

Нагадаємо, Джо Байден проводив ранок зі своєю сім’єю у своєму будинку в штаті Делавер, коли побачив новину про те, що, за прогнозами, він став переможцем рідної Пенсильванії і буде 46-м президентом США. Байден у своїй промові сьогодні ввечері виступить з метою об’єднання країни. Джо Байден обраний президентом США.

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