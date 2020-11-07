Демократи втримають контроль на Палатою представників у Конгресі США, - CNN

Демократична партія США вже набрала 211 із 218 необхідних для більшості місць у Палаті представників

Демократична партія США зберегла більшість у Палаті представників Конгресу. Вся Палата представників, в якій 435 учасників голосування, переобиралася 3 листопада.

Про це повідомляє CNN.

Демократична партія США вже набрала 211 із 218 необхідних для більшості місць у Палаті представників. Водночас у республіканців наразі є 197 місць.

Такі висновки зроблені на підставі тих результатів, які вже отримали демократи в Нижній палаті Конгресу США, а також на результати попередніх підрахунків на виборах по тих округах, де демократи значно лідирують, зазначає телеканал.

Саме більшість у палаті представників обирає спікера палати, який вважається третім за статусом політиком США після президента і віце-президента. Чинний спікер палати - 80-річна Ненсі Пелосі - має шанси зберегти свою посаду.

Вона неодноразово критикувала дії президента Дональда Трампа.

До слова, Трамп висловив впевненість, що результати голосування за підсумками президентських виборів в штаті Пенсильванія були незаконно змінені.

Як повідомлялося раніше, Трамп заявив про перемогу на виборах «з великим відривом».

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.

Нагадаємо, Джо Байден проводив ранок зі своєю сім’єю у своєму будинку в штаті Делавер, коли побачив новину про те, що, за прогнозами, він став переможцем рідної Пенсильванії і буде 46-м президентом США. Байден у своїй промові сьогодні ввечері виступить з метою об’єднання країни. Джо Байден обраний президентом США.

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