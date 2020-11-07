Байден анонсував створення своєї робочої групи щодо коронавірусу

Всього в США з початку пандемії виявлено понад 9,9 млн випадків зараження коронавірусом, понад 241 тисяч інфікованих померли

Переможець на виборах президента США Джо Байден планує оголосити про створення своєї робочої групи щодо коронавірусу у понеділок, 9 листопада. Група складатиметься з 12 осіб.

Про це пише CNN, посилаючись на два інформованих джерела.

Відзначається, що робочу групу очолять три співголови: колишній генеральний хірург Вівек Мурті, колишній комісар Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів Девід Кесслер і доктор Марселла Нуньєс-Сміт з Єльського університету.

Зазначимо, що у Сполучених Штатах другий день поспіль фіксують понад 100 тисяч нових випадків коронавірусу.

За останню добу підтверджено 120 276 нових випадків, що є рекордним щоденним показником з початку пандемії. 1226 пацієнтів померли. Днем раніше повідомлялося про 105 тисяч випадків.

20 з 50 штатів повідомили про рекордне одноденне зростання в четвер. Раніше найбільша кількість штатів, що повідомляли про нові випадки за один день, було 16 на початку жовтня.

Кількість госпіталізацій пацієнтів з Covid-19 в четвер зросла до 52 500 осіб і зростає 11-й день поспіль, наближаючись до рекорду в 58 370, встановленому в липні.

Всього в США з початку пандемії виявлено понад 9,9 млн випадків зараження коронавірусом, понад 241 тисяч інфікованих померли.

Ймовірно, цього тижня загальна кількість підтверджених випадків зараження в країні перевищить позначку в 10 мільйонів.

До слова, Трамп висловив впевненість, що результати голосування за підсумками президентських виборів в штаті Пенсильванія були незаконно змінені.

Як повідомлялося раніше, Трамп заявив про перемогу на виборах «з великим відривом».

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.

Нагадаємо, Джо Байден проводив ранок зі своєю сім’єю у своєму будинку в штаті Делавер, коли побачив новину про те, що, за прогнозами, він став переможцем рідної Пенсильванії і буде 46-м президентом США. Байден у своїй промові сьогодні ввечері виступить з метою об’єднання країни. Джо Байден обраний президентом США.

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