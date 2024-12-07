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Ворог просунувся біля ще п'ятьох населених пунктів – DeepState

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Ворог просунувся біля ще п'ятьох населених пунктів – DeepState
Триває 1018-й день повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

Окупанти просунулись біля Новотроїцького, Шевченка, Дальнього, Новооленівки та в Торецьку

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій.

Згідно із нею, ворог просунувся біля Новотроїцького, Шевченка, Дальнього, Новооленівки та в Торецьку Донецької області.

Нагадаємо, триває 1018-й день повномасштабної війни.

Найгарячішою минулої доби була ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

Загалом від початку минулої доби відбулося 163 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Упродовж минулої доби противник завдав по території України два ракетних та сім авіаційних ударів, використав для ураження 512 дронів-камікадзе та 12 КАБів. Здійснив понад 3,2 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

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Теги: окупанти ЗСУ війна фронт Донеччина

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