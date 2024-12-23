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Трамп назвав, яке «божевілля», хоче зупинити у перший день на посаді

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Трамп назвав, яке «божевілля», хоче зупинити у перший день на посаді
Трамп повторив свої давні передвиборчі обіцянки, зокрема боротися з нелегальною імміграцією
фото з відкритих джерел

«Я підпишу наказ про припинення статевого каліцтва дітей, виключення трансгендерів із війська, шкіл»

Новообраний президент США Дональд Трамп підтвердив перед своїми прихильниками, що боротиметься з нелегальною міграцією та «гендерним божевіллям». Про це Трамп заявив під час виступу у Фініксі на AmericaFest.

AmericaFest – щорічна конференція, орієнтована на молодь консервативної активістської групи Turning Point. Трамп виступав протягом 75 хвилин, де говорив на низку тем. Зокрема, хвалився, що «ефект Трампа» вже покращує стан країни.

Серед іншого, Трамп повторив свої давні передвиборчі обіцянки, зокрема боротися з нелегальною імміграцією. Найбільші аплодисменти він отримав, пообіцявши боротися з «трансгендерним божевіллям».

«Одним розчерком моєї ручки у перший день ми зупинимо трансгендерне божевілля. І я підпишу наказ про припинення статевого каліцтва дітей, виключення трансгендерів із війська, шкіл. Ми триматимемо чоловіків за межами жіночого спорту. І це буде зроблено у перший день», – сказав Трамп.

Окрім того, Трамп заявив, що одразу після вступу на посаду він розпочне «наймасштабнішу операцію з депортації в історії США» – масштабнішу за ту, яку проводив президент Двайт Айзенгавер.

«У свій перший день у Білому домі я підпишу історичний пакет виконавчих указів, щоб закрити наш кордон для нелегальних іммігрантів і зупинити вторгнення до нашої країни», – сказав він. Трамп бездоказово повторив свою заяву, що інші країни випускають людей зі своїх «божевілень» та в’язниць до Сполучених Штатів. Він пообіцяв «очистити» країну від людей, які в’їхали нелегально.

Раніше повідомлялося, що обраний президент США Дональд Трамп планує вислати із країни 1 млн осіб на перших етапах реалізації політики щодо депортації мігрантів. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на його радників.

За інформацією журналістів, до пріоритетної групи входять мігранти, які скоїли злочини або отримали остаточну постанову про видворення з країни, не добившись притулку.

Водночас цьогоріч кількість депортацій у США підскочила до 10-річного максимуму, перевищивши пік за часів першого президентства Трампа.

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Теги: Дональд Трамп наказ президент кордон молодь

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