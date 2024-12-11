Уряд Молдови схвалив введення надзвичайного стану в енергетиці через рішення України щодо транзиту газу

Причиною стали зміни у постачанні природного газу: з 1 січня 2025 року припиняється транзит російського газу через територію України

Через припинення транзиту російського газу Україною для мешканців Придністров'я паливо зросте у ціні

Уряд Молдови на засіданні в середу, 11 грудня, схвалив введення надзвичайного стану в енергетиці на 60 днів через припинення транзиту російського газу тереторією України з 1 січня. Про це пише NewsMaker.

Причиною стали зміни у постачанні природного газу: з 1 січня 2025 року припиняється транзит російського газу через територію України.

Віцепрем'єр з питань реінтеграції Олег Серебрян повідомив, що така ситуація загрожує стабільному постачанню газу на лівобережну частину Молдови, зокрема в Придністров'я. Молдова відмовилася від російського газу та наразі закуповує його лише на європейському ринку. Весь обсяг газу, законтрактований з «Газпромом» , надходить через Україну в Придністров'я, що є важливим джерелом енергетичних ресурсів для Молдови.

Зазначається, що прем'єр-міністр Дорін Речан звернеться до парламенту 12 грудня з проханням схвалити запровадження надзвичайного стану, і в разі позитивного рішення, заходи наберуть чинності з понеділка, 16 грудня.

Нагадаємо, Австрія готувалася до можливого припинення Росією поставок газу і зараз вже має у своїх газосховищах більше річного обсягу споживання, тому Путіну не вдасться шантажувати та поставити Австрію на коліна.

Окрім того, влітку 2023 року Чеська Республіка оголосила про повну відмову від російського природного газу та значно скоротила імпорт до мінімуму. Однак, за даними мережі, зараз країна імпортує хоча б частину російського палива через Словаччину.

До слова, російський «Газпром», якого до вторгнення Росії в Україну називали монополістом ринку, за підсумками 2023 року вперше за 25 років отримав рекордний чистий збиток у розмірі $6,1 млрд (583,1 млрд рублів) і став найзбитковішою компанією Росії.