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«Можем повторить». Історик Грицак пояснив кровожерливу природу сучасної Росії

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Можем повторить». Історик Грицак пояснив кровожерливу природу сучасної Росії
Грицак: «У випадку Росії ми маємо кгбістську версію війни зі своїм головним висновком – «можем повторить»
фото: Андрій Поліковський

«Уявлення Путіна про війну – це Штірліц»

Хто хоче зрозуміти теперішню російську армію, має прочитати спогади російського історика Ніколая Нікуліна про Другу світову війну. Таку пораду дав відомий історик Ярослав Грицак в інтерв'ю «Главкому».

Науковець роповідає, що історика Ніколая Нікуліна забрали на війну відразу після школи. А коли у 1975 році Радянський союз гучно відзначав перемогу у війні, Нікулін пішов на поле битви, де загинуло дуже багато його знайомих й натрапив на залишки скелетів. «Його цей образ сильно завів, і він написав свої спогади. Це найточніша і найжорстокіша правда про війну. До слова: хто хоче зрозуміти теперішню російську армію, має прочитати ці спогади – від того часу мало що змінилося», – зауважив Грицак.

Український історик пригадує, що у цих спогадах Нікулін описував, як німецькі кулеметники втрачали розум, бо вони просто змучилися вбивати, коли радянські солдати йшли і йшли. Але для суспільства у контексті російсько-української війни важливою є інша теза. У такій системі війни першими помирали найбільш порядні, які не могли дозволити собі ховатися за спини інших, натомість виживали штабні щурі, які трималися якнайдалі від фронту.

«Потім вони розповідають про війну, яка вона була красива, патріотична і т.д. І вже тоді Нікулін зробив передбачення: за 20-30 років вони своїми розповідями виховають покоління, яке не знатиме правди війни і буде готове знову воювати, йти у м’ясні атаки», – пояснив Грицак.

Історик вважає, що Путін навіть близько війни не бачив, тож все його уявлення про війну – це Штірліц. Ярослав Грицак підкреслює: ті, що воювали, – війни не хочуть. Як наслідок, у випадку Росії утворилася КГБістська версію війни зі своїм головним висновком – «можем повторить». 

Нагадаємо, історик Грицак дав пораду стурбованим українцям щодо російськомовних військових на фронті. 

Нещодавно Путін знову заявив про бажання розпочати переговори з Україною.

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Теги: путін переговори Ярослав Грицак

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