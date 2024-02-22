«Можем повторить». Історик Грицак пояснив кровожерливу природу сучасної Росії

«Уявлення Путіна про війну – це Штірліц»

Хто хоче зрозуміти теперішню російську армію, має прочитати спогади російського історика Ніколая Нікуліна про Другу світову війну. Таку пораду дав відомий історик Ярослав Грицак в інтерв'ю «Главкому».

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Науковець роповідає, що історика Ніколая Нікуліна забрали на війну відразу після школи. А коли у 1975 році Радянський союз гучно відзначав перемогу у війні, Нікулін пішов на поле битви, де загинуло дуже багато його знайомих й натрапив на залишки скелетів. «Його цей образ сильно завів, і він написав свої спогади. Це найточніша і найжорстокіша правда про війну. До слова: хто хоче зрозуміти теперішню російську армію, має прочитати ці спогади – від того часу мало що змінилося», – зауважив Грицак.

Український історик пригадує, що у цих спогадах Нікулін описував, як німецькі кулеметники втрачали розум, бо вони просто змучилися вбивати, коли радянські солдати йшли і йшли. Але для суспільства у контексті російсько-української війни важливою є інша теза. У такій системі війни першими помирали найбільш порядні, які не могли дозволити собі ховатися за спини інших, натомість виживали штабні щурі, які трималися якнайдалі від фронту.

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«Потім вони розповідають про війну, яка вона була красива, патріотична і т.д. І вже тоді Нікулін зробив передбачення: за 20-30 років вони своїми розповідями виховають покоління, яке не знатиме правди війни і буде готове знову воювати, йти у м’ясні атаки», – пояснив Грицак.

Історик вважає, що Путін навіть близько війни не бачив, тож все його уявлення про війну – це Штірліц. Ярослав Грицак підкреслює: ті, що воювали, – війни не хочуть. Як наслідок, у випадку Росії утворилася КГБістська версію війни зі своїм головним висновком – «можем повторить».

Нагадаємо, історик Грицак дав пораду стурбованим українцям щодо російськомовних військових на фронті.

Нещодавно Путін знову заявив про бажання розпочати переговори з Україною.