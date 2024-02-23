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Відомий історик поставив перед Зеленським питання

Катерина Іванова
glavcom.ua
Відомий історик поставив перед Зеленським питання
За словами історика, кожне покоління має свої питання, відповіді на які можна знайти в історії
фото з відкритих джерел

Ярослав Грицак: «Мені важливо, що думає про себе Зеленський: чи він думає про вибори, чи про своє місце в історії»

Президент Володимир Зеленський у контексті своєї державної місії має працювати задля благополуччя народу, а не орієнтуватися лише на ймовірні перевибори. Таку позицію висловив відомий історик Ярослав Грицак в інтерв'ю «Главкому».

Історик наголосив, що зараз у світі бракує таких лідерів, як Вінстон Черчилль, які здатні думати історично, натомість переважає мислення «від виборів до виборів». «Мені важливо, що у в цьому плані думає про себе Зеленський: чи він думає про вибори, чи про своє місце в історії», – підкреслив науковець.

Ярослав Грицак додав, що хоч він і не знає, що президент Зеленський думає про себе у контексті державної місії, проте, історик сповідається, аби президент у цьому житті не орієнтувався лише на перевибори.

Науковець також прокоментував думку щодо того, чи є позитивним явищем переписування історії відповідно до політичних потреб. Він пригадав цитату Оскара Уайльда: «Єдиний наш обов'язок перед історією – це постійно її переписувати».

«У XX столітті для національно свідомих українців головним викликом було здобути свою державу, відповідно, до історії України зверталися з цієї перспективи: що пішло не так, і що треба зробити, щоб українці здобули державу. Зараз перед нами постають складніші питання: як вистояти і як стати успішною державою? Відповідно, є потреба дивитися на історію інакше. Як казав Черчилль, чим більше ти можеш оглянутися назад, тим ширшу перспективу ти помічаєш у майбутньому», – зауважив Грицак.

За словами історика, кожне покоління має свої питання, відповіді на які можна знайти в історії. 

Нагадаємо, історик Грицак дав пораду українцям у питанні проблем у відносинах із Польщею. Також історик Грицак пояснив кровожерливу природу сучасної Росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News, що виграв би президентські вибори, якби вони відбулися. 

Читайте також: Ярослав Грицак: Зеленський має вирішити: він хоче переобратися, чи залишитися в історії
Теги: вибори українці президент Ярослав Грицак

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