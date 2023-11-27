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Як помирав Кернес? Син колишнього мера Харкова обіцяє оприлюднити сенсаційні документи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Як помирав Кернес? Син колишнього мера Харкова обіцяє оприлюднити сенсаційні документи
61-річний Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня 2020 рокув берлінській клініці Шаріте
фото з відкритих джерел

Кирило Кернес стверджує: групою посадових осіб на чолі з Ігорем Тереховим був реалізований план захоплення влади в Харкові у 2020 році

Рідний син ексмера Харкова Геннадія Кернеса Кирило заявив, що отримав доступ до медичної документації його батька в клініці «Шаріте», яка стосується стану його здоров'я під час перебування в клініці. За його словами, документація може довести, що усі рішення, які були погоджені від імені Геннадія Кернеса, насправді ухвалювалися без його участі. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів син ексмера Харкова Кирило Кернес. 

«Найближчим часом команда юристів, з якими я працював, надасть ЗМІ та громадськості дані, як покроково це все відбувалося: як фальсифікувалися рішення, хто брав участь у цьому, які конкретні рішення були прийняті з метою захоплення влади і обману харків'ян», – зазначив він.

Пропозиція нібито від Кернеса на призначення Терехова секретарем міськради і протокол створення цифрового підпису
Пропозиція нібито від Кернеса на призначення Терехова секретарем міськради і протокол створення цифрового підпису
Пропозиція нібито від Кернеса на призначення Терехова секретарем міськради і протокол створення цифрового підпису
Пропозиція нібито від Кернеса на призначення Терехова секретарем міськради і протокол створення цифрового підпису

За словами сина Кернеса, з того моменту, як Геннадій Кернес був доправлений до німецької клініки «Шаріте», тобто 16 вересня 2020 року, посадовці Харківської міської ради «здійснили низку фальсифікацій рішень міського голови», яким був на той момент Геннадій Кернес.

«Це робилося з метою захоплення влади у місті. Для цього був створений фейковий електронний підпис Кернеса, який незаконно багаторазово використовувався для дій, які приносили цим особам особисту вигоду. У нас є документальні докази формування цього ключа 17.09.2020 у період з 15 до 16 години з ІР-адреси комунального підприємства Харківської міськради сторонньою людиною, а не Геннадієм Кернесом, який у цей час перебував у реанімаційному відділенні в Берліні і був підключений до апарату життєзабезпечення та без засобів зв'язку. Згідно із законодавством, виключно Геннадій Кернес мав право сформувати електронний ключ. У разі формування ключа не особисто власником ключа, такий ключ вважається скомпрометованим. І будь-які правочини, документи, заяви, підписані за допомогою скомпрометованого ключа є юридично нікчемними», – каже син Кернеса.

Чоловік наголошує, правоохоронці не були зацікавлені у розслідуванні справи про фальсифікацію, адже, за його словами, «жодних реальних дій у цьому розслідуванні не проводилося».

«Хоча справа, здавалося б, є резонансною. Тож згодом її було передано районному управлінню поліції. Слідство просто не було зацікавлене в реальному розслідуванні і встановленні істини. Тож довелося все робити самостійно. На сьогодні моїми юристами зібрані документи і докази, які дають підстави стверджувати, що групою посадових осіб на чолі з Ігорем Тереховим заздалегідь усвідомлено був розроблений і згодом повністю реалізований план захоплення влади в Харкові. Усі матеріали та документи будуть надані слідчим та прокурорам для розслідування. Сподіваюся, воно буде об'єктивним та неупередженим. Ми живемо у правовій державі, то ж якщо слідство та правоохоронні органи встановлять, що ці особи є винними, вони мають бути покарані. Просто ніхто не займався цим так глибоко, як я, і мало хто розраховував, що комусь воно буде потрібно. Все-таки моя настирливість і батьківські гени не дають можливості лишити це все так. Коли я вперше почув цю інформацію від юристів, то, чесно кажучи, не повірив, зібрав дещо більшу команду і змусив ще раз перевірити. Були певні складнощі бюрократичного характеру, які треба було спочатку вирішити перед одержанням медичних документів з клініки. Але все підтвердилося, сумнівів нема», – сказав Кирило.

Зазначимо, під час першої сесії новообраної Харківської міськради 9 грудня 2020 року, коли Геннадій Кернес перебував у критичному стані в німецькій клініці «Шаріте», його все одно проголосили міським головою. Тоді нинішнього мера Ігоря Терехова нібито на підставі електронного листа від Кернеса було обрано секретарем міськради, а після смерті вашого батька Терехов фактично очолив місто і згодом виграв вибори, позиціонуючи себе як «ставленик і наступник Кернеса».

Нагадаємо 61-річний Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня 2020 року в берлінській клініці «Шаріте», куди був госпіталізований з коронавірусом.

За підсумками місцевих виборів 25 жовтня Кернес набрав 60,34% голосів виборців і був заочно оголошений мером Харкова без складення присяги. Він обіймав крісло міського голови з 2010 року.

Кернес залишив заповіт, у якому фігурують дружина й троє його дітей. За словами близького друга Павла Фукса, колишній очільник Харкова розділив майно між Оксаною й Родіоном Гайсинськими, Кирилом Кернесом і Даниїлом Приваловим у відповідній послідовності.

Кернес був яскравим представником «лихих 90-х» на Харківщині, коли багато хто із теперішніх бізнесменів починали свій бізнес із нуля на тлі економічної кризи. На Кернеса кілька разів скоювали замахи, ще з молодих років його підозрювали в злочинах.

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Теги: Ігор Терехов міськрада Харків син Геннадій Кернес Кирило Кернес

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