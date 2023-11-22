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«Харків здадуть. І взагалі треба домовлятися». Нові деталі справи «слуги» Одарченка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Харків здадуть. І взагалі треба домовлятися». Нові деталі справи «слуги» Одарченка
НАБУ затримала народного депутата Одарченка на спробі підкупити біткоїнами голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури
фото з відкритих джерел

САП просить взяти депутата Одарченка під варту із альтернативною заставою у розмірі 15 млн грн.

Сьогодні, 22 листопада, Вищий антикорупційний суд розглядає клопотання про застосування запобіжного заходу народному депутату від «Слуги народу» та члену антикорупційного комітету Андрію Одарченку. Його викрили на ймовірній спробі підкупу голови Агентства відновлення Мустафи Найєма.

Під час засідання суду прокурор САП зачитала матеріали негласних слідчих (розшукових) дій (НСРД). Вони відкривають нові деталі щодо попередніх закликів і висловів Одарченка, зокрема сепаратизму та здачі українських територій.

Як стало відомо під час засідання, у серпні 2023 року в розмові з Найємом Одарченко розповідав, що не вірить, що Харків вистоїть, бо в Росії є «ядерна тріада». «Це сила, я багато читаю, нас разметуть, Іран и Китай їм зброю дає. Навіщо нам ці луганські та донецькі і Крим? Треба домовлятися», – йдеться у заявах «слуги».

САП просить взяти депутата Одарченка під варту із альтернативною заставою у розмірі 15 млн грн.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), Одарченко має зв’язки в правоохоронних органах та може впливати на свідків. Крім того, прокурори говорили про ризик втечі та переховування підозрюваного, ризик вчинення інших кримінальних правопорушень та перешкоджання слідству іншим чином.

До відома, Одарченко був обраний у 2019 році від округу №179 – це Московський район міста Харкова.

Нагадаємо, НАБУ затримала народного депутата Одарченка на спробі підкупити біткоїнами голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури. Повідомляється, що чинний нардеп та член комітету Ради з питань антикорупційної політики пропонував голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму хабар у біткоїнах в еквіваленті $50 тис. 

Теги: Харків суд прокурор Антикорупційний суд

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