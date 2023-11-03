Львівщина та Прикарпаття оговтуються від атак дронів, влучання на Одещині: ситуація в регіонах

Росіяни вдарили з артилерії по селу Веселе на Херсонщині

Минулої доби ворог завдав 172 удари по 20 містах та селах Запорізької області

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Львівщина

Цієї ночі сили ППО знищили 11 ворожих безпілотників. Є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Обійшлося без жертв та постраждалих. Була пожежа, її оперативно ліквідували. Дані щодо наслідків уточнюються.

Івано-Франківщина

Цієї ночі на території області силами та засобами ППО ПвК «Захід» знищено один Shahed-136/131. Інформація про постраждалих не надходила. Дані уточнюються.

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Кіровоградщина

Над Кропивницьким районом збито крилату ракету. Постраждалих і руйнувань цивільної інфраструктури немає. Дані щодо наслідків уточнюються.

Чернігівщина

За добу – вісім обстрілів ( 30 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський, Корюківський та Чернігівський райони. Зафіксовано використання FPV дронів, мінометів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі та зранку росіяни здійснили два обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 9 вибухів – з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Шалигинська та Зноб-Новгородська громади. Без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 78 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Краснопільська, Путивльська, Середино-Будська, Есманська громади.

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У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приміщення одного з підприємств громади та нежитлове приміщення.

Запорізька область

Минулої доби ворог завдав 172 удари по 20 містах та селах області. 137 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малинівки, Новопавлівки, Левадного, Затишшя, Лугівського, П'ятихаток, Малих Щербаків, Кам'янського та інших прифронтових населених пунктах.

Військовослужбовці рф здійснили 24 БПЛА-атаки по Злізничному, Гуляйполю, Новодарівці, Новоданилівці, Червоному, Чарівному, Малинівці, Роботиному й Малій Токмачці, авіаційний удар по Новодарівці, а також 10 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Малої Токмачки, Полтавки, Малинівки та Роботиного. Надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина

Вчора вдень агресор атакував Нікопольщину. На районний центр спрямував три дрони-камікадзе. По Покровській сільській громаді цілив з важкої артилерії. Понівечене комунальне підприємство, вісім приватних будинків, господарська споруда, лінії електропередач та газогін. Минулося без загиблих та поранених.

Вдень стався «приліт» у Синельниківському районі. Там пошкоджена приватна оселя. Люди не постраждали. Вночі наші захисники збили в Криворізькому районі безпілотник агресора, ймовірно «шахід».

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Харківщина

Цієї ночі ворог завдав по м. Харків удар, попередньо – 4-ма БПЛА-камікадзе типу «Шахед». Пошкоджено два гаражі, чотири легкових автомобілі та господарча споруда. Частково зруйновано заклад освіти. Також пошкодження зазнала будівля СТО, недіючий швейний цех та житловий будинок. Сталися пожежі. До медиків звернулося 8 харків'ян з гострою реакцією на стрес, в тому числі двоє дітей. Отримали допомогу на місці. Поранень ніхто не зазнав.

Також вночі обстріляне с. Коротич Харківського району, пошкоджено дві нежитлові будівлі, сталися пожежі.

Протягом доби ворог обстрілював Харківський, Чугуївський та Куп'янський райони. Зокрема, під ударами були: Вовчанськ, Гатище, Тернова, Дворічна, Синьківка та інші населені пункти. Без постраждалих.

Луганщина

Загарбники поцілили по Невському та Білогорівці. З авіації ворог вдарив по Серебрянському лісу. Штурмували росіяни вчора Куп'янський напрямок. За добу противник здійснив 132 обстріли (544 снаряди).

Донеччина

По населеним пунктам області росіяни здійснили 14 обстрілів. Під вогнем рашистів – населені пункти: Авдіївка, Торецьк, смт Курдюмівка, смт Неліпівка, с.Бердичі, с.Ласточкине, с.Нетайлове, с.Новоукраїнка, с.Урожайне. Пошкоджено сім житлових будинків (з них 2 – багатоквартирні), 2 цивільних автомобіля, гараж. За добу на Донеччині: троє поранених.

Одещина

Уночі російські терористи вчергове атакували область. Наші сили ППО знищили два дрони Shahed-131/136. Є влучання по технічній території інфраструктурного об'єкта в області. Постраждалих і значних руйнувань не зафіксовано. Дані щодо наслідків уточнюються.

Миколаївщина

Вчора вдень по області ворог спрямовував ракетний удар, в ході якого ракети невстановленого типу втратили бойову спроможність. Їх уламки впали на відкритій території. Руйнувань та постраждалих не зафіксовано.

Вночі силами протиповітряної оборони знищено три ударних безпілотники типу Shahed-131/136. Також вчора зранку та вдень ворог завдав артилерійських ударів по селах Яселка та Дніпровське Куцурубської громади. Постраждалих немає. Вчора було зафіксовано обстріли акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

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Херсонщина

За добу по області противник здійснив 108 обстрілів (602 снаряди), з них по м. Херсон – 11 обстрілів (71 снаряд). Рашисти поцілили у райони 38 населених пунктів області; територію навчального закладу та підприємство у Бериславському районі; завод у Херсоні.

Вчора окупанти вкотре вдарили з артилерії по селу Веселе. Внаслідок обстрілу загинув 60-річний чоловік. Також вчора внаслідок ворожого обстрілу с. Новорайськ поранень зазнав 54-річний чоловік. В результаті скидання росіянами ВОГ з дрону у м. Берислав поранень зазнав 44-річний чоловік.

Ввечері росіяни вкрили вогнем Урожайне Бериславської громади. Постраждали двоє жінок, 49 та 38 років. Їх доставили до лікарні. Медики надають потерпілим допомогу. Всього за добу по області: одна людина загинула, четверо – дістали поранення.

Нагадаємо, у ніч на 3 листопада російські окупанти завдали чергового удару по Україні. Терористи застосували 38 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 та керовану авіаційну ракету Х-59. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 24 ударних БпЛА та ракету Х-59. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.