Як Верховна Рада приймала бюджет. Депутатка показала «безпрецедентне фото»
«Повна деградація парламенту»
У четвер, 9 листопада, Верховна Рада затвердила державний бюджет на наступний в цілому. Співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко звернула увагу на цікавий факт, що мав місце під час розгляду проєкту документа.
«Розгляд проєкту Державного бюджету на 24 рік. Вперше в залі немає прем’єра, що порушує багаторічну парламентську традицію. На місці Шмигаля – Коля Тіщенко. Повна деградація парламенту», – підкреслила депутатка.
На опублікованому фото можна побачити народного депутата Миколу Тищенка, який сидить на місці прем’єр-міністра та зі сміхом щось обговорює з іншими парламентаріями.
«276 нардепів, слуги, ОПЗЖ, Голос, групи в цілому підтримали бюджет на 24 рік. «ЄС» утрималася. Премʼєра на обговоренні проєкту бюджету не було… Це не бюджет воюючої країни, фінансування МО там зменшується на 6%, натомість збільшено фінансування ГПУ і інших репресивних органів, залишаються майже 2 млрд на марафон і 440 млн на серіали», – зазначила Геращенко.
Нагадаємо, нещодавно у Верховній Раді стався конфлікт між нардепами Миколою Тищенком та Олексієм Гончаренком. Тищенко назвав Гончаренка «півнем з Одещини» і біля трибуни почав розповідати, як Гончаренко, будучи депутатом Одеської облради, підтримував розвиток російської мови та попросив видалити її із сесійної зали. Згодом Гончаренко повідомив, що Тищенко порвав йому штани і опублікував фото.
Також «Главком» писав, що народний депутат України Микола Тищенко розповів про гала-вечірку «найкрупніших арбітражників та покупців трафіку, так званих офісників», через яку довелося викликати поліцію та представників Територіального центру комплектування (ТЦК).
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