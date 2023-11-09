Рада звільнила міністра спорту та ухвалила держбюджет на 2024 рік. Головне за 9 листопада

Парламент затвердив державний бюджет на 2024 в цілому

Рада ухвалила держбюджет на 2024 рік, Нацрада заборонила 16 піратських онлайн-кінотеатрів пов'язаних з РФ, Верховна Рада звільнила міністра спорту. «Главком» склав добірку новин 9 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

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Рада звільнила міністра спорту

Верховна Рада звільнила міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта. «За» проголосували 243 нардепи.

Нацрада заборонила 16 піратських онлайн-кінотеатрів пов'язаних з РФ

В Україні регулятор вніс 16 медіасервісів до переліку сервісів держави-агресора. Їх не можна буде транслювати на території країни.

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До переліку було внесено такі медіасервіси:

24ТВ (24TV);

Амедіатека (Amediateka);

Baskino;

Filmix;

Hd Rezka;

Кіного;

Кінокрад;

Кіноточка;

КіноЗапас;

Кіон;

Бачу;

ГідОнлайн;

Лайм HD TV – безкоштовне онлайн ТБ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV);

Смотрешка (Smotreshka);

Триколор Кіно і ТБ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain);

Цифрове ТБ 20 каналів безкоштовно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

Київрада усунула представників ОПЗЖ із керівних посад

Київрада усунула з керівних посад в комісіях представників забороненої «Опозиційної партії – За життя». Рада столиці таки дала необхідні голоси, щоб де-факто скинути представників забороненої партії з керівних посад у комісіях і переформатувати їх по-новому.

Мобілізацію та воєнний стан продовжено

Загальну мобілізацію та воєнний стан в Україні знову продовжили. Президент Володимир Зеленський підписав відповідні закони. Глава держави підписав закон №10211 про продовження воєнного стану, а також закон №10212про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжено ще на 90 діб. Вони діятимуть щонайменше до 14 лютого 2024 року.

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Рада ухвалила держбюджет на 2024 рік

Парламент затвердив державний бюджет на 2024 в цілому. «За» проголосували 276 нардепів.

Основне у другому читанні: