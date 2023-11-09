Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рада звільнила міністра спорту та ухвалила держбюджет на 2024 рік. Головне за 9 листопада

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Рада звільнила міністра спорту та ухвалила держбюджет на 2024 рік. Головне за 9 листопада
фото з відкритих джерел

Парламент затвердив державний бюджет на 2024 в цілому

Рада ухвалила держбюджет на 2024 рік, Нацрада заборонила 16 піратських онлайн-кінотеатрів пов'язаних з РФ, Верховна Рада звільнила міністра спорту. «Главком» склав добірку новин 9 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Рада звільнила міністра спорту

Верховна Рада звільнила міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта. «За» проголосували 243 нардепи.

Нацрада заборонила 16 піратських онлайн-кінотеатрів пов'язаних з РФ

В Україні регулятор вніс 16 медіасервісів до переліку сервісів держави-агресора. Їх не можна буде транслювати на території країни.

До переліку було внесено такі медіасервіси:

  • 24ТВ (24TV);
  • Амедіатека (Amediateka);
  • Baskino;
  • Filmix;
  • Hd Rezka;
  • Кіного;
  • Кінокрад;
  • Кіноточка;
  • КіноЗапас;
  • Кіон;
  • Бачу;
  • ГідОнлайн;
  • Лайм HD TV – безкоштовне онлайн ТБ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV);
  • Смотрешка (Smotreshka);
  • Триколор Кіно і ТБ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain);
  • Цифрове ТБ 20 каналів безкоштовно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

Київрада усунула представників ОПЗЖ із керівних посад

Київрада усунула з керівних посад в комісіях представників забороненої «Опозиційної партії – За життя». Рада столиці таки дала необхідні голоси, щоб де-факто скинути представників забороненої партії з керівних посад у комісіях і переформатувати їх по-новому.

Мобілізацію та воєнний стан продовжено

Загальну мобілізацію та воєнний стан в Україні знову продовжили. Президент Володимир Зеленський підписав відповідні закони. Глава держави підписав закон №10211 про продовження воєнного стану, а також закон №10212про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжено ще на 90 діб. Вони діятимуть щонайменше до 14 лютого 2024 року.

Рада ухвалила держбюджет на 2024 рік

Парламент затвердив державний бюджет на 2024 в цілому. «За» проголосували 276 нардепів.

Основне у другому читанні:

  • доходи бюджету збільшили на 22 млрд грн і вони становлять 1,768 трлн грн;
  • видатки майже залишились такими самими 3,35 трлн грн;
  • дефіцит державного бюджету зменшено на 22 млрд грн і тепер становить 1,57 трлн грн;
  • зовнішні запозичення зменшили на 103,5 млрд (з 42,9 млрд $ до 41$), щоб погодити з МВФ). Перекрили за рахунок збільшення внутрішніх запозичень на 81,4 млрд грн;
  • прогноз по реальному ВВП зменшили до 4,6 % (у першому читанні було 5%);
  • прогноз по інфляції 9,7% (у першому читанні було 10,8 %);
  • припущень щодо курсу гривні – у середньому за рік 40,7 грн за дол. (було 41,4 грн за дол.)

Читайте також:

Теги: Київрада Верховна Рада війна Держбюджет Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поки невідомо, чим ворог атакував Дніпропетровщину
Окупанти вдарили по інфраструктурному об’єкту в Кривому Розі
7 листопада, 13:04
За тиждень РФ втратила 77 танків
ЗСУ за тиждень ліквідували близько 10 батальйонів росіян
6 листопада, 12:28
Нещодавно США виділили новий пакет військової допомоги Україні
Пентагон повідомив, скільки грошей залишилося у США на допомогу Україні
31 жовтня, 21:59
Пошкоджено будівлю пожежної частини та 13 одиниць техніки
Окупанти вдарили ракетою по пожежній частині в Ізюмі (фото)
27 жовтня, 08:08
Наслідки обстрілу Донеччини, 22 жовтня 2023 рік
Окупанти гатили по селах на Донеччині: є загиблі та поранені (фото)
22 жовтня, 17:59
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський став першим закордонним дипломатом, який відвідав Ізраїль після атаки ХАМАСу
Чи відверне війна в Ізраїлі увагу від України: заява чеського МЗС
16 жовтня, 17:58
Ізраїль показав вбитих та спалених ХАМАС немовлят (фото 18+)
Ізраїль показав вбитих та спалених ХАМАС немовлят (фото 18+)
13 жовтня, 14:56
Артилерійські боєприпаси для України будуть поставлені у 2024 році
Три країни об’єднаються для закупівлі артилерійських боєприпасів Україні
11 жовтня, 21:24
Теракт у селі Гроза: кількість загиблих збільшилась
Теракт у селі Гроза: кількість загиблих збільшилась
11 жовтня, 11:00

Події в Україні

Зеленський розповів, скільки українців вже евакуйовано із Сектора Гази
Зеленський розповів, скільки українців вже евакуйовано із Сектора Гази
Рада звільнила міністра спорту та ухвалила держбюджет на 2024 рік. Головне за 9 листопада
Рада звільнила міністра спорту та ухвалила держбюджет на 2024 рік. Головне за 9 листопада
Ворог пішов у наступ на сімох напрямках: результати боїв
Ворог пішов у наступ на сімох напрямках: результати боїв
Росія хоче перейти до нової фази війни – Данілов
Росія хоче перейти до нової фази війни – Данілов
Розвідка анонсувала низку операцій в Криму
Розвідка анонсувала низку операцій в Криму
Потужний вибух у Севастополі: У центрі міста чути сирени швидкої допомоги
Потужний вибух у Севастополі: У центрі міста чути сирени швидкої допомоги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Вибух у Києві, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
8616
Зеленський назвав втрати України на фронті
8538
Ізраїль заявив про успішну спецоперацію у Бразилії
7446
ЦАХАЛ знайшов у Газі раніше небачену зброю
7068
Уночі в Києві пролунав вибух: що відомо
6179
Страйк перевізників на польсько-українському кордоні: спливли неочікувані факти про водіїв

Новини

«Главком» заявляє про інформаційну атаку на видання
Сьогодні, 11:53
За добу під Бахмутом ЗСУ відбили 30 ворожих атак – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Вибух у Києві, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
Сьогодні, 06:54
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 9 листопада
Сьогодні, 04:50
9 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:13
ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів
Вчора, 07:06

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту