Рада звільнила міністра спорту та ухвалила держбюджет на 2024 рік. Головне за 9 листопада
Парламент затвердив державний бюджет на 2024 в цілому
Рада ухвалила держбюджет на 2024 рік, Нацрада заборонила 16 піратських онлайн-кінотеатрів пов'язаних з РФ, Верховна Рада звільнила міністра спорту. «Главком» склав добірку новин 9 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:
Рада звільнила міністра спорту
Верховна Рада звільнила міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта. «За» проголосували 243 нардепи.
Нацрада заборонила 16 піратських онлайн-кінотеатрів пов'язаних з РФ
В Україні регулятор вніс 16 медіасервісів до переліку сервісів держави-агресора. Їх не можна буде транслювати на території країни.
До переліку було внесено такі медіасервіси:
- 24ТВ (24TV);
- Амедіатека (Amediateka);
- Baskino;
- Filmix;
- Hd Rezka;
- Кіного;
- Кінокрад;
- Кіноточка;
- КіноЗапас;
- Кіон;
- Бачу;
- ГідОнлайн;
- Лайм HD TV – безкоштовне онлайн ТБ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV);
- Смотрешка (Smotreshka);
- Триколор Кіно і ТБ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain);
- Цифрове ТБ 20 каналів безкоштовно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).
Київрада усунула представників ОПЗЖ із керівних посад
Київрада усунула з керівних посад в комісіях представників забороненої «Опозиційної партії – За життя». Рада столиці таки дала необхідні голоси, щоб де-факто скинути представників забороненої партії з керівних посад у комісіях і переформатувати їх по-новому.
Мобілізацію та воєнний стан продовжено
Загальну мобілізацію та воєнний стан в Україні знову продовжили. Президент Володимир Зеленський підписав відповідні закони. Глава держави підписав закон №10211 про продовження воєнного стану, а також закон №10212про продовження строку проведення загальної мобілізації.
Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжено ще на 90 діб. Вони діятимуть щонайменше до 14 лютого 2024 року.
Рада ухвалила держбюджет на 2024 рік
Парламент затвердив державний бюджет на 2024 в цілому. «За» проголосували 276 нардепів.
Основне у другому читанні:
- доходи бюджету збільшили на 22 млрд грн і вони становлять 1,768 трлн грн;
- видатки майже залишились такими самими 3,35 трлн грн;
- дефіцит державного бюджету зменшено на 22 млрд грн і тепер становить 1,57 трлн грн;
- зовнішні запозичення зменшили на 103,5 млрд (з 42,9 млрд $ до 41$), щоб погодити з МВФ). Перекрили за рахунок збільшення внутрішніх запозичень на 81,4 млрд грн;
- прогноз по реальному ВВП зменшили до 4,6 % (у першому читанні було 5%);
- прогноз по інфляції 9,7% (у першому читанні було 10,8 %);
- припущень щодо курсу гривні – у середньому за рік 40,7 грн за дол. (було 41,4 грн за дол.)
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