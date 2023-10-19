Хто з нардепів відмовився підтримати заборону Московської церкви (повний список)

Загалом 15 нардепів проігнорували голосування

На засіданні 19 жовтня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ.

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Рішення підтримали 267 народних обранців. «Главком» підготував перелік народних депутатів, які не голосували за законопроект у першому читанні.

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Хто з нардепів відмовився підтримати заборону Московської церкви фото: glavcom.ua

Голосування проігнорували народні депутати:

Депутатська група «Платформа за життя та мир» у Верховній Раді України

Артем Дмитрук

Юрій Бойко

Сергій Дунаєв

Олександр Качний

Олександр Колтунович

Сергій Ларін

Михайло Макаренко

Суто Мамоян

Михайло Папієв

Олександр Пузанов

Микола Скорик

Віктор Чорний

Депутатська група «Відновлення України» у Верховній Раді України:

Анатолій Бурміч

Євген Шевченко

Позафракційний:

Дмитро Шпенов

Сьогодні, 19 жовтня, Верховна Рада проголосувала за заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ, у першому читанні. Зокрема, це стосується УПЦ МП.

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«За» законопроект №8371 проголосували 267 нардепів. За інформацією нардепів, далі будуть додаватися правки. Коли саме буде голосування у другому читанні – поки невідомо.

Сьогодні деякі нардепи вимагали не голосувати за законопроєкт, погрожуючи карою Божою.

Нагадаємо, сьогодні, 19 жовтня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязанyі з РФ. Рішення підтримали 267 народних обранців.