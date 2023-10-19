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Хто з нардепів відмовився підтримати заборону Московської церкви (повний список)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Хто з нардепів відмовився підтримати заборону Московської церкви (повний список)
Рада у першому читанні підтримала заборону Московської церкви
фото: rada.gov.ua

Загалом 15 нардепів проігнорували голосування 

На засіданні 19 жовтня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ.

Рішення підтримали 267 народних обранців. «Главком» підготував перелік народних депутатів, які не голосували за законопроект у першому читанні.

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Хто з нардепів відмовився підтримати заборону Московської церкви
фото: glavcom.ua

Голосування проігнорували народні депутати:

Депутатська група «Платформа за життя та мир» у Верховній Раді України

  • Артем Дмитрук
  • Юрій Бойко
  • Сергій Дунаєв
  • Олександр Качний
  • Олександр Колтунович
  • Сергій Ларін
  • Михайло Макаренко
  • Суто Мамоян
  • Михайло Папієв
  • Олександр Пузанов
  • Микола Скорик
  • Віктор Чорний

Депутатська група «Відновлення України» у Верховній Раді України:

  • Анатолій Бурміч
  • Євген Шевченко

Позафракційний: 

  • Дмитро Шпенов

Сьогодні, 19 жовтня, Верховна Рада проголосувала за заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ, у першому читанні. Зокрема, це стосується УПЦ МП. 

«За» законопроект №8371 проголосували 267 нардепів.  За інформацією нардепів, далі будуть додаватися правки. Коли саме буде голосування у другому читанні – поки невідомо.

Сьогодні деякі нардепи вимагали не голосувати за законопроєкт, погрожуючи карою Божою.

Нагадаємо, сьогодні, 19 жовтня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязанyі з РФ. Рішення підтримали 267 народних обранців.

Теги: Верховна Рада Юрій Бойко Євген Шевченко Артем Дмитрук

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