Хто з нардепів відмовився підтримати заборону Московської церкви (повний список)
Загалом 15 нардепів проігнорували голосування
На засіданні 19 жовтня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ.
Рішення підтримали 267 народних обранців. «Главком» підготував перелік народних депутатів, які не голосували за законопроект у першому читанні.
Голосування проігнорували народні депутати:
Депутатська група «Платформа за життя та мир» у Верховній Раді України
- Артем Дмитрук
- Юрій Бойко
- Сергій Дунаєв
- Олександр Качний
- Олександр Колтунович
- Сергій Ларін
- Михайло Макаренко
- Суто Мамоян
- Михайло Папієв
- Олександр Пузанов
- Микола Скорик
- Віктор Чорний
Депутатська група «Відновлення України» у Верховній Раді України:
- Анатолій Бурміч
- Євген Шевченко
Позафракційний:
- Дмитро Шпенов
Сьогодні, 19 жовтня, Верховна Рада проголосувала за заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ, у першому читанні. Зокрема, це стосується УПЦ МП.
«За» законопроект №8371 проголосували 267 нардепів. За інформацією нардепів, далі будуть додаватися правки. Коли саме буде голосування у другому читанні – поки невідомо.
Сьогодні деякі нардепи вимагали не голосувати за законопроєкт, погрожуючи карою Божою.
Нагадаємо, сьогодні, 19 жовтня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязанyі з РФ. Рішення підтримали 267 народних обранців.
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