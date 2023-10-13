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Депутати вигадали, як уникнути довічного контролю статків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Депутати вигадали, як уникнути довічного контролю статків
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав правку 9269-д
фото з відкритих джерел

Профільний комітет парламенту підтримав скандальну правку 9269-д, яка зобов’язує повернути безстроковість статусу публічного діяча лише після того, як Україна стане членом ЄС

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав правку 9269-д до Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо політично значущих осіб. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Зокрема, правка 9269-д зобов’язує повернути безстроковість статусу публічного діяча лише після того, як Україна стане членом ЄС. Отож нардепи дев'ятого скликання, розуміючи, що вступ до ЄС справа не найближчого часу, зробили це умовою уникнення довічного контролю статків.

«На наших очах народжується новий український національний спорт суто для парламентарів. Суть його десь така: взяти грошей у тих, хто дає їх під умову уніфікації підходів у проведенні фінансового моніторингу з цивілізованим світом, витратити гроші, і, коли вже витратиш, повернутися до законодавства, яке діяло до того, як взяв гроші, отримати вимогу тих, хто давав гроші, які вже використані, припинити їх намахувати і повернути законодавство до вигляду, який їм обіцяли, коли позичали кошти, зробити вигляд, що зробив як було, але насправді нічого не повернути, назвати це відстоюванням національних інтересів, і сидіти і чекати, що донори це спокійно сприймуть. Особливість спорту в тому, що виграти в ньому неможливо. Тільки догратися», – зазначила нардепка.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 21 вересня прийняла за основу допрацьовану версію законопроєкту №9269 щодо фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP).

За проєкт закону №9269-д «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» в першому читанні проголосували 260 народних депутатів.

Крім цього, законопроєкт також передбачає створення реєстру PEP-ів. Цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ і мав бути виконаний до кінця вересня 2023.

Зазначимо, що виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму $15,6 млрд, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі війни. Загалом цього року Україна має змогу отримати від МВФ три транші на загальну суму $3,3 млрд СПЗ ($4,5 млрд).

Згодом Міжнародний валютний фонд опублікував 19 структурних маяків, які Україна пообіцяла виконати в рамках програми співпраці на $15,6 млрд.

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Теги: Верховна Рада МВФ депутат

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