В Україні зросте розмір соціальної допомоги: хто може розраховувати на виплати

Надбавки за догляд особи з інвалідністю коливаються від 50% до 200% прожиткового мінімуму, в залежності від категорії інвалідності

Соціальні виплати в Україні прив'язані до прожиткового мінімуму, який відповідно до закладеного нового бюджету, буде зростати. Тож варто очікувати, що соцдопомога також зросте. Про це пише Соціальна інформаційна платформа.

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У 2024 році прожитковий мінімум повинен скласти 2920 грн. Разом із ним повинні вирости соціальні виплати.

Декретна допомога для жінок, які не працюють і не є ФОПами, складе 757 грн. Що стосується дітей, над якими встановлено опіку, то тут виплати будуть такі:

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до 6 років – 6407,5 грн (8970,5 грн, якщо дитина з інвалідністю);

від 6 до 18 років – 7990 грн (11 186 грн, якщо дитина з інвалідністю).

Особам, які доглядають за хворою дитиною, платитимуть 5126 та 6392 до та після шестирічного віку дитини відповідно. Максимальний розмір допомоги тим, хто проживає з людиною, яка має інвалідність І або ІІ групи, не може перевищувати прожиткового мінімуму та складе 2920 грн.

Також дещо зросте розмір допомоги для малозабезпечених сімей. Особам, які мають інвалідність з дитинства та особам з інвалідністю надаватимуть виплати у розмірі від 70% до 100% прожиткового мінімуму. Надбавки за догляд особи з інвалідністю коливаються від 50% до 200% прожиткового мінімуму, в залежності від категорії інвалідності.

Раніше міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в рамках Міжнародного форуму сталого розвитку заявила, що українці зловживають соціальною допомогою та не бажають брати відповідальність за своє життя. На думку посадовиці, українці мають розвиватися, а не сподіватися на соціальні виплати.

Нагадаємо, Кабмін анонсував підвищення виплат деяким категоріям переселенців.