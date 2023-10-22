Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

В Україні зросте розмір соціальної допомоги: хто може розраховувати на виплати

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні зросте розмір соціальної допомоги: хто може розраховувати на виплати
У 2024 році прожитковий мінімум повинен скласти 2920 грн
фото: glavcom.ua

Надбавки за догляд особи з інвалідністю коливаються від 50% до 200% прожиткового мінімуму, в залежності від категорії інвалідності

Соціальні виплати в Україні прив'язані до прожиткового мінімуму, який відповідно до закладеного нового бюджету, буде зростати. Тож варто очікувати, що соцдопомога також зросте. Про це пише Соціальна інформаційна платформа.

У 2024 році прожитковий мінімум повинен скласти 2920 грн. Разом із ним повинні вирости соціальні виплати.

Декретна допомога для жінок, які не працюють і не є ФОПами, складе 757 грн. Що стосується дітей, над якими встановлено опіку, то тут виплати будуть такі:

  • до 6 років – 6407,5 грн (8970,5 грн, якщо дитина з інвалідністю);
  • від 6 до 18 років – 7990 грн (11 186 грн, якщо дитина з інвалідністю).

Особам, які доглядають за хворою дитиною, платитимуть 5126 та 6392 до та після шестирічного віку дитини відповідно. Максимальний розмір допомоги тим, хто проживає з людиною, яка має інвалідність І або ІІ групи, не може перевищувати прожиткового мінімуму та складе 2920 грн.

Також дещо зросте розмір допомоги для малозабезпечених сімей. Особам, які мають інвалідність з дитинства та особам з інвалідністю надаватимуть виплати у розмірі від 70% до 100% прожиткового мінімуму. Надбавки за догляд особи з інвалідністю коливаються від 50% до 200% прожиткового мінімуму, в залежності від категорії інвалідності.

Раніше міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в рамках Міжнародного форуму сталого розвитку заявила, що українці зловживають соціальною допомогою та не бажають брати відповідальність за своє життя.  На думку посадовиці, українці мають розвиватися, а не сподіватися на соціальні виплати.

Нагадаємо, Кабмін анонсував підвищення виплат деяким категоріям переселенців.

Читайте також:

Теги: дитина соцвиплати гроші бюджет

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повідомлено про підозру 38-річному раніше судимому чоловіку
Чоловік у військовій формі намагався пограбувати магазин у Харкові
Сьогодні, 01:25
Один із хлопчиків, які повернулися, опинився у Брянській області Росії в дитячому будинку. Його розшукала бабуся
Україна повернула додому чотирьох украдених Росією дітей
Вчора, 15:36
Правоохоронці викрили схему незаконного отримання бойових виплат
Ходили в SPA замість служби. На Рівненщині оголошено підозру двом військовим
17 жовтня, 17:08
Працівники водоканалу у Вінниці підозрюються в розтраті 10 млн грн
Працівники водоканалу у Вінниці підозрюються в розтраті 10 млн грн
16 жовтня, 20:14
Олександр Усик і його дружина Катерина, з якою вони у шлюбі вже 14 років
Усик учетверте стане батьком
15 жовтня, 15:58
Передбачається відшкодування вартості житла переселенцям та їхнім родинам впродовж 6 місяців
Переселенцям в трьох областях роздадуть гроші на оренду житла
5 жовтня, 13:39
Українські біженці у Польщі залишаться без допомоги: названо терміни
Українські біженці у Польщі залишаться без допомоги: названо терміни
4 жовтня, 20:53
Німецькі компанії продовжують працювати в Украні
Скільки німецькі компанії сплатили у бюджет Росії: список спонсорів війни
27 вересня, 09:50
Очільник українського МЗС приїхав до дівчинки на шкільний концерт
Як дві краплі води: Кулеба показав миле фото з донькою
25 вересня, 13:32

Особисті фінанси

В Україні зросте розмір соціальної допомоги: хто може розраховувати на виплати
В Україні зросте розмір соціальної допомоги: хто може розраховувати на виплати
НБУ змінив правила обміну доларів: що варто знати
НБУ змінив правила обміну доларів: що варто знати
Ціни на популярний овоч різко пішли вгору
Ціни на популярний овоч різко пішли вгору
Опалювальний сезон. Шмигаль пояснив, що буде з тарифами та субсидіями
Опалювальний сезон. Шмигаль пояснив, що буде з тарифами та субсидіями
Якою є середня пенсія в Україні та де платять найбільше: дані «Опендаботу»
Якою є середня пенсія в Україні та де платять найбільше: дані «Опендаботу»
ООН підвищує виплати для українців: хто та скільки отримає
ООН підвищує виплати для українців: хто та скільки отримає

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
8393
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7634
Під Києвом стався вибух у багатоповерхівці (фото)
5312
Митрополит Московської церкви в Молдові Володимир написав гнівного листа патріарху Кирилу
3642
Заступник голови Одеської військової адміністрації обурив допомогою для ЗСУ
2951
В ужгородської пенсіонерки виросли незвичні чорнобривці
2669
Організатор скандальних вечірок, на яких кривдили дівчат, відгуляв гучне весілля

Новини

За добу відбулося понад 80 бойових зіткнень – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Російська атака на Харківщину, її наслідки: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 22 жовтня
Сьогодні, 03:51
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Переговори про повернення Москви до зернових угод не мають сенсу, – експерти
Вчора, 13:39
Понад 100 боїв за добу: ЗСУ відбили атаки окупантів на сімох напрямках
Вчора, 07:08

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту