Переговори з Україною про вступ до ЄС: президент Румунії зробив заяву

Клаус Йоганніс: «Я закличу розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою до кінця 2023 року»

Президент Румунії, Клаус Йоганніс заявив, що він закличе лідерів країн Європейського союзу на саміті у Брюсселі розпочати переговори про вступ до ЄС України та Молдови до кінця цього року. Про це він повідомив у себе в Twitter.

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Він заявив, що під час засідання Європейської Ради у Брюсселі будуть обговорювати різні питання, такі як ситуація на Близькому Сході, підтримка України у її протистоянні з російськими агресорами, бюджет ЄС на довгострокову перспективу, економічні питання, міграцію та зовнішні відносини.

«Я ще раз підтверджу нашу (Румунії – ред.) тверду підтримку України стільки, скільки буде потрібно, і закличу розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою до кінця 2023 року», – запевнив Йоганніс.

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Також президент Румунії зазначив, що ситуація на Близькому Сході вимагає чіткої інформації та єдиної позиції, щоб уникнути небезпечної ескалації конфлікту.

Раніше повідомлялося, що Зеленський анонсував кілька кроків від ЄС, яких дуже очікує Україна.

Нагадаємо, Європейський Союз має намір розпочати переговори з Україною про вступ, а офіційне оголошення про це варто чекати у грудні поточного року.

Найімовірніше Україна зможе стати членом Європейського Союзу ближче до 2030 року, якщо збережеться поточний темп реформ.

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До слова, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в Європейському Союзі підтримують вступ України. За його словами, остаточне рішення – лише питання часу.