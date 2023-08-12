Головна Київ Новини
search button user button menu button

Тищенко показав, як приборкував гучну вечірку ухилянтів у Києві (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Тищенко показав, як приборкував гучну вечірку ухилянтів у Києві (відео)
Микола Тищенко воює з ухилянтами
фото: скриншот відео

На місце святкування приїхали правоохоронці та працівники військкомату

Народний депутат України Микола Тищенко розповів про гала-вечірку «найкрупніших арбітражників та покупців трафіку, так званих офісників», через яку довелося викликати поліцію та представників Територіального центру комплектування (ТЦК). Відео гучного святкування народний депутат оприлюднив на своїй сторінці у Telegram.

За словами Тищенка, працівники ботоферми вирішили розважитися в закладі і навіть замовили концерт Вірки Сердючки. Ба більше, на вечірці лунали й пісні російською мовою. Парковку біля закладу нардеп назвав «філіалом Монако».

«…рожеве «Ламборгіні Урус», прямо з фільму «Барбі», «Мерседеси» по 200 тис. євро, «Рендж Ровери»… Краса», – розповів Тищенко.

Увага! Відео містить нецензурну лексику.

На оприлюднених відео видно, що учасники вечірки були напідпитку та лаялися в розмові з представниками поліції. 

Нагадаємо, раніше Тищенко повідомив, що в Києві виявили російський call-центр, який нібито збирав інформацію про роботу військових та протиповітряної оборони. Народний депутат звинуватив у «кришуванні» call-центру «слугу» Олега Семінського.

До слова, Микола Тищенко під час воєнного стану виїжджав у Таїланд. Про це стало відомо з розповсюдженої посольством України інформації: там анонсували зустріч з депутатом 27 січня.

Раніше повідомлялося, що Миколу Тищенка звільнено з посади заступника голови фракції «Слуга Народу».

Читайте також: Борець із лісовою мафією: як депутати висміяли ініціативу Тищенка
Теги: Київ Микола Тищенко ухилянти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Використання сталі лише європейського виробника жодним чином не змінює кошторис проєкту
Мінкульт забракував метал «Запоріжсталі» для тризуба на щиті «Батьківщини-Матері»
26 липня, 10:14
До кінця літа кияни побачать оновлений монумент
Як відбувається заміна герба на щиті «Батьківщини-матері»: зʼявилося відео
26 липня, 13:49
Керівник ТЦК призначив на одну з посад свою близьку особу
Військком одного із районів Києва отримав протокол про корупцію
9 серпня, 16:54

Новини

Тищенко показав, як приборкував гучну вечірку ухилянтів у Києві (відео)
Тищенко показав, як приборкував гучну вечірку ухилянтів у Києві (відео)
РПЦ дала інструкцію монахам, яких виселяють з Лаври у Києві
РПЦ дала інструкцію монахам, яких виселяють з Лаври у Києві
Зник у Гарварді? Що відомо про заступника Кличка, який не повернувся з відпустки
Зник у Гарварді? Що відомо про заступника Кличка, який не повернувся з відпустки
Знесення 200-річного будинку на Подолі: КМДА відреагувала
Знесення 200-річного будинку на Подолі: КМДА відреагувала
У Києво-Печерській лаврі забарикадувалися сторонні особи
У Києво-Печерській лаврі забарикадувалися сторонні особи
Ракетна атака на Київ: з'явилися перші подробиці
Ракетна атака на Київ: з'явилися перші подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Мобілізація військовозобов'язаних, що втекли за кордон: нардеп розказав про радикальні рішення
16K
«Мобілізація здорового глузду». Як карати ухилянтів і втікачів за кордон?
15K
ЗСУ прокоментували ситуацію на Куп’янському напрямку
11K
Контрнаступ та українці. Маємо тверезо оцінювати ситуацію
8644
Росія наступає на Харківщині: усі деталі
6536
Адвоката коригувальника по Яворівському полігону затримано на хабарництві

Новини

МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
Вчора, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
Вчора, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
10 серпня, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
10 серпня, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
10 серпня, 06:56
Історія про «десять негринят». «Слуга» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
9 серпня, 17:51

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту