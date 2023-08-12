Тищенко показав, як приборкував гучну вечірку ухилянтів у Києві (відео)

На місце святкування приїхали правоохоронці та працівники військкомату

Народний депутат України Микола Тищенко розповів про гала-вечірку «найкрупніших арбітражників та покупців трафіку, так званих офісників», через яку довелося викликати поліцію та представників Територіального центру комплектування (ТЦК). Відео гучного святкування народний депутат оприлюднив на своїй сторінці у Telegram.

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За словами Тищенка, працівники ботоферми вирішили розважитися в закладі і навіть замовили концерт Вірки Сердючки. Ба більше, на вечірці лунали й пісні російською мовою. Парковку біля закладу нардеп назвав «філіалом Монако».

«…рожеве «Ламборгіні Урус», прямо з фільму «Барбі», «Мерседеси» по 200 тис. євро, «Рендж Ровери»… Краса», – розповів Тищенко.

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На оприлюднених відео видно, що учасники вечірки були напідпитку та лаялися в розмові з представниками поліції.

Нагадаємо, раніше Тищенко повідомив, що в Києві виявили російський call-центр, який нібито збирав інформацію про роботу військових та протиповітряної оборони. Народний депутат звинуватив у «кришуванні» call-центру «слугу» Олега Семінського.

До слова, Микола Тищенко під час воєнного стану виїжджав у Таїланд. Про це стало відомо з розповсюдженої посольством України інформації: там анонсували зустріч з депутатом 27 січня.

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Раніше повідомлялося, що Миколу Тищенка звільнено з посади заступника голови фракції «Слуга Народу».