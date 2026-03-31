Кворум Рахункової палати – на межі. Одна членкиня заявила про складання повноважень

Єлизавету Пушко-Цибуляк відібрано і запропоновано на посаду представниці наглядової ради «Центренерго»

Членкиня Рахункової палати Єлизавета Пушко-Цибуляк написала заяву про дострокове складання повноважень. Про це посадовиця повідомила «Главкому».

«Вчора (30 березня – «Главком») зареєструвала у Верховній Раді заяву на звільнення за власним бажанням. Цього тижня бюджетний комітет має її розглянути, і вже найближчого засідання Рада проголосує мою відставку», – розповіла Єлизавета Пушко-Цибуляк.

На уточнююче запитання «Главкома», чи Рахункова палата буде повноважною (зараз там працює п'ять членів), пані Пушко-Цибуляк зауважила: для проведення засідань органу необхідно 2/3 членів Рахункової від присутніх. Таким чином, щоб ухвалювати рішення, у тому числі затверджувати аудиторські звіти, необхідна присутність та голосування трьох членів.

Також у коментарі «Главкому» Єлизавета Пушко-Цибуляк підтвердила, що переходить із Рахункової палати на нове місце роботи – до наглядової ради «Центренерго». Її було відібрано конкурсною комісією та запропоновано як незалежну представницю до вказаної ради.

Додамо, що 21 грудня 2023 року Верховна Рада призначила Єлизавету Пушко-Цибуляк членом Рахункової палати. До цього вона кілька років працювала радницею директора Державного бюро розслідувань і очолювала управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку цього відомства.

Згідно із законом, Рахункова палата складається з 11 членів. Вони обираються на шість років.

Як відомо, на початку грудня 2025 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про припинення повноважень наглядових рад шести великих енергетичних компаній та доручив провести перезавантаження наглядових рад у державних оборонних підприємствах. До переліку потрапило й ПАТ «Центренерго».