Завод «Індар» опинився в центрі скандалу через зміну керівництва

На територію підприємства прибули представники Фонду держмайна та правоохоронці після повідомлень про можливе вивезення документів

Фонд держмайна заявив про спробу вивезення документів із підприємства, яке виробляє інсулін

На столичному заводі «Індар», понад 70% акцій якого належать державі, вперше за десять років змінили керівництво. Під час передачі управління підприємством представники Фонду державного майна виявили зникнення 27 жорстких дисків із серверів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву голови ФДМУ Дмитра Наталухи у Facebook.

За словами посадовця, 27 жовтня наглядова рада «Індару» ухвалила рішення змінити директора заводу. Новим керівником став Ігор Матюнін, який мав розпочати роботу наступного дня.

Однак після повідомлення про кадрові зміни, як стверджує Наталуха, колишня директорка Любов Вишневська нібито наказала працівникам терміново вивозити документи та носії інформації.

«Уже колишня директорка викликала керівництво заводу на робочі місця й, зі слів діючих співробітників, дала команду вивозити документи і носії інформації», – написав голова ФДМУ.

Представники Фонду разом із новим директором прибули на підприємство у супроводі правоохоронців. Під час перевірки з'ясувалося, що із серверів зникли 27 жорстких дисків. За словами Наталухи, їх знайшли в коробці у багажнику службового автомобіля, припаркованого поза зоною огляду камер спостереження.

Посадовець також стверджує, що колишнє керівництво намагалося перешкоджати доступу до бухгалтерії та серверної. Крім того, ексдиректорка нібито хотіла винести документи, які представила як історію хвороби свого батька. За твердженням Наталухи, це виявилися судові матеріали щодо підсанкційного та арештованого майна.

На місці працювала слідчо-оперативна група Національної поліції. До першої години ночі представники Фонду та нове керівництво опечатували службові приміщення.

Наталуха заявив, що нині новий директор уже працює на підприємстві. Його першочерговими завданнями стануть відновлення контролю над документацією, печатками, цифровими підписами та проведення аудиту діяльності заводу за останні десять років.

ПрАТ «Індар» є єдиним в Україні виробником інсуліну повного циклу. За словами голови ФДМУ, держава тривалий час фактично не контролювала підприємство, попри володіння контрольним пакетом акцій.

Наталуха звинуватив попереднє керівництво у блокуванні роботи наглядової ради та спробах створити умови для продажу державної частки приватному міноритарному акціонеру без відкритого аукціону.

За його словами, у червні 2026 року Фонд оскаржив у суді юридичну схему, яка обмежувала можливість держави самостійно визначати спосіб продажу своїх акцій.

Голова ФДМУ наголосив, що підприємство має стратегічне значення для України, адже від доступності інсуліну залежить життя людей із цукровим діабетом. Надалі Фонд планує провести аудит і знайти інвестора для розвитку заводу.

Водночас наведені звинувачення щодо дій колишнього керівництва є позицією голови ФДМУ. Публічної відповіді Любові Вишневської на ці твердження в наданих матеріалах немає.

У червні 2026 року голова ФДМУ Дмитро Наталуха в інтерв'ю «Главкому» заявляв про корпоративні конфлікти з міноритарними акціонерами на державних підприємствах. За його словами, такі суперечки можуть перешкоджати навіть оцінюванню активів перед приватизацією.

Також «Главком» повідомляв, що Фонд держмайна веде переговори з потенційними іноземними інвесторами. Наталуха наголошував, що пріоритетом має бути залучення власників, зацікавлених у розвитку виробництва.