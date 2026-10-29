Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Завод «Індар» опинився в центрі скандалу через зміну керівництва

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
google social img telegram social img facebook social img
Завод «Індар» опинився в центрі скандалу через зміну керівництва
На територію підприємства прибули представники Фонду держмайна та правоохоронці після повідомлень про можливе вивезення документів
Фото: скриншот із відео Дмитра Наталухи

Фонд держмайна заявив про спробу вивезення документів із підприємства, яке виробляє інсулін

На столичному заводі «Індар», понад 70% акцій якого належать державі, вперше за десять років змінили керівництво. Під час передачі управління підприємством представники Фонду державного майна виявили зникнення 27 жорстких дисків із серверів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву голови ФДМУ Дмитра Наталухи у Facebook.

За словами посадовця, 27 жовтня наглядова рада «Індару» ухвалила рішення змінити директора заводу. Новим керівником став Ігор Матюнін, який мав розпочати роботу наступного дня.

Однак після повідомлення про кадрові зміни, як стверджує Наталуха, колишня директорка Любов Вишневська нібито наказала працівникам терміново вивозити документи та носії інформації.

«Уже колишня директорка викликала керівництво заводу на робочі місця й, зі слів діючих співробітників, дала команду вивозити документи і носії інформації», – написав голова ФДМУ.

Представники Фонду разом із новим директором прибули на підприємство у супроводі правоохоронців. Під час перевірки з'ясувалося, що із серверів зникли 27 жорстких дисків. За словами Наталухи, їх знайшли в коробці у багажнику службового автомобіля, припаркованого поза зоною огляду камер спостереження.

Посадовець також стверджує, що колишнє керівництво намагалося перешкоджати доступу до бухгалтерії та серверної. Крім того, ексдиректорка нібито хотіла винести документи, які представила як історію хвороби свого батька. За твердженням Наталухи, це виявилися судові матеріали щодо підсанкційного та арештованого майна.

На місці працювала слідчо-оперативна група Національної поліції. До першої години ночі представники Фонду та нове керівництво опечатували службові приміщення.

Наталуха заявив, що нині новий директор уже працює на підприємстві. Його першочерговими завданнями стануть відновлення контролю над документацією, печатками, цифровими підписами та проведення аудиту діяльності заводу за останні десять років.

ПрАТ «Індар» є єдиним в Україні виробником інсуліну повного циклу. За словами голови ФДМУ, держава тривалий час фактично не контролювала підприємство, попри володіння контрольним пакетом акцій.

Наталуха звинуватив попереднє керівництво у блокуванні роботи наглядової ради та спробах створити умови для продажу державної частки приватному міноритарному акціонеру без відкритого аукціону.

За його словами, у червні 2026 року Фонд оскаржив у суді юридичну схему, яка обмежувала можливість держави самостійно визначати спосіб продажу своїх акцій.

Голова ФДМУ наголосив, що підприємство має стратегічне значення для України, адже від доступності інсуліну залежить життя людей із цукровим діабетом. Надалі Фонд планує провести аудит і знайти інвестора для розвитку заводу.

Водночас наведені звинувачення щодо дій колишнього керівництва є позицією голови ФДМУ. Публічної відповіді Любові Вишневської на ці твердження в наданих матеріалах немає.

У червні 2026 року голова ФДМУ Дмитро Наталуха в інтерв'ю «Главкому» заявляв про корпоративні конфлікти з міноритарними акціонерами на державних підприємствах. За його словами, такі суперечки можуть перешкоджати навіть оцінюванню активів перед приватизацією.

Також «Главком» повідомляв, що Фонд держмайна веде переговори з потенційними іноземними інвесторами. Наталуха наголошував, що пріоритетом має бути залучення власників, зацікавлених у розвитку виробництва.

Читайте також:

Теги: кадрові зміни документи держава аудит Дмитро Наталуха

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Виконувач обов'язків Генерального прокурора Антон Ковальський оголосив перші результати кадрового аудиту прокуратури
Кадрові зміни в прокуратурі. Ковальський звільнив низку керівників
9 жовтня, 10:16
Оприлюднено рішення уряду щодо керівництва міністерств, податкової служби та інших державних установ
Кабмін провів кадрові перестановки в низці державних відомств
14 жовтня, 10:23
Наталуха розповів про можливий вплив Трампа на приватизацію в Україні
Голова Фонду держмайна припустив, як адміністрація Трампа може вплинути на приватизацію в Україні
20 жовтня, 12:55
Також уряд призначив нового заступника керівника відомства
Звільнено всіх заступників голови Податкової служби
22 жовтня, 19:31
Юлія Свириденко представлятиме Уряд в Американсько-Українському фонді відбудови
Уряд змінив представника України в Американсько-Українському інвестиційному фонді відбудови
24 жовтня, 05:29
емократи Конгресу США вимагають незалежного розслідування звинувачень проти Дональда Трампа у справі Джеффрі Епштейна
П'ять жінок звинуватили Трампа в сексуальному насильстві: демократи вимагають розслідування
27 жовтня, 16:51
Серед ініціатив Чепурного – розроблення обласної стратегії контролю над тютюном
Кабмін призначив нового головного санлікаря України
16 жовтня, 10:58
Міський голова Харкова (у центрі) звернув увагу на проблеми медичної інфраструктури в умовах війни
Доступність медичних послуг на прифронтових територіях. Результати круглого столу
23 жовтня, 11:02
Астрологічний прогноз на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2026 року
Гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада: кому зірки обіцяють нові можливості, а кому варто пригальмувати
25 жовтня, 19:00

Суспільство

Завод «Індар» опинився в центрі скандалу через зміну керівництва
Завод «Індар» опинився в центрі скандалу через зміну керівництва
Росія готує нові балістичні удари по Україні – Зеленський
Росія готує нові балістичні удари по Україні – Зеленський
Графіки відключення світла 30 жовтня 2026 року. Дані «Укренерго»
Графіки відключення світла 30 жовтня 2026 року. Дані «Укренерго»
Найавторитетніший гороскоп на 30 жовтня 2026 року
Найавторитетніший гороскоп на 30 жовтня 2026 року
Україна може заборонити російськомовні пісні та кліпи: заява мовної омбудсманки
Україна може заборонити російськомовні пісні та кліпи: заява мовної омбудсманки
Експеримент у школі біля кордону з РФ показав силу української мови. Спогади очевидиці
Експеримент у школі біля кордону з РФ показав силу української мови. Спогади очевидиці

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2026
119K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
91K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю

Новини

В Україні до 17°, у деяких областях значні дощі: погода на 29 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 29 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Путін зробив незвичайну пропозицію африканським лідерам
Вчора, 13:57
Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2026: традиції та молитва
27 жовтня, 22:00
Місячний календар на листопад 2026 року: коли молодик і повня, сприятливі дні
27 жовтня, 21:20
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
27 жовтня, 07:05

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua