Головна Країна Політика
search button user button menu button

Звільнення Пушко-Цибуляк з посади члена Рахункової палати: з'явився законопроєкт

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Звільнення Пушко-Цибуляк з посади члена Рахункової палати: з'явився законопроєкт
фото: «Укрінформ»

Ініціатором постанови є нардепка Роксолана Підласа

На сайті парламенту з'явився проєкт постанови про звільнення Єлизавети Пушко-Цибуляк з посади члена Рахункової палати. «Главком» є першим, хто повідомив про це кадрове рішення ще 31 березня.

Ініціатором постанови є нардепка Роксолана Підласа.

Звільнення Пушко-Цибуляк з посади члена Рахункової палати: з'явився законопроєкт фото 1

Нагадаємо, що членкиня Рахункової палати Єлизавета Пушко-Цибуляк написала заяву про дострокове складання повноважень. Про це посадовиця повідомила «Главкому» 31 березня.

На уточнююче запитання «Главкома», чи Рахункова палата буде повноважною (зараз там працює п'ять членів), пані Пушко-Цибуляк зауважила: для проведення засідань органу необхідно 2/3 членів Рахункової від присутніх. Таким чином, щоб ухвалювати рішення, у тому числі затверджувати аудиторські звіти, необхідна присутність та голосування трьох членів.

Згідно із законом, Рахункова палата складається з 11 членів. Вони обираються на шість років.

Читайте також:

Теги: Рахункова палата законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Безмитне ввезення автомобілів для всіх українців було скасовано ще з липня 2022 року
Нардепи пропонують повернути пільгове розмитнення авто для військових
30 квiтня, 14:27
Документ визначає конкретний план розбудови інфраструктури пам'яті
Рада остаточно ухвалила закон про єдиний стандарт поховання героїв
30 квiтня, 13:29
Кожен п'ятий підліток віком 13–15 років вживає електронні сигарети, свідчать дані Глобального опитування молоді щодо тютюну ВООЗ
Вейпи та кальяни в Україні можуть заборонити для підлітків
27 квiтня, 10:16
Щороку в четверту суботу листопада в Україні та світі вшановують пам’ять мільйонів жертв Голодомору 1932-1933 років
Позбавлення волі за публічне заперечення Голодомору: у Раді з'явився законопроєкт
27 квiтня, 09:30
Поліція і слідчі біля тіл людей, яких застрелив із карабіна зловмисник у Голосіївському районі Києва. 18 квітня 2026 року
«Дикий Захід» чи право на самозахит. Напад у Києві загострив дискусію про дозвіл на зброю для цивільних
21 квiтня, 15:00
AP: Туск заявив, що пов'язана з Росією фірма підтримала президентську кампанію Навроцького
AP: Туск заявив, що пов'язана з Росією фірма підтримала президентську кампанію Навроцького
18 квiтня, 06:50
Валерій Залужний і Василь Малюк можуть мати державну охорону
У Залужного та Малюка з’явиться держохорона? У Раді зареєстровано законопроєкт
8 квiтня, 21:00
Лідерка «Батьківщини» занепокоєна щодо нового законопроєкту, який позбавляє українців права захищати свої національні інтереси
«Україна втрачає свою суб’єктність». Тимошенко б'є на сполох через щойно ухвалений закон
7 квiтня, 14:53
В асоціації пропонують створити нову робочу групу для підготовки оновленої редакції законопроєкту
Бізнес просить відновити розгляд законопроєкту №12180 про управління відходами: це потрібно для інтеграції в ЄС
7 квiтня, 12:45

Політика

Звільнення Пушко-Цибуляк з посади члена Рахункової палати: з'явився законопроєкт
Звільнення Пушко-Цибуляк з посади члена Рахункової палати: з'явився законопроєкт
Президент відзначив піхотинців держнагородами, двоє отримали звання Героя України
Президент відзначив піхотинців держнагородами, двоє отримали звання Героя України
Посилення співпраці України й Азербайджану. Зеленський провів розмову з Алієвим
Посилення співпраці України й Азербайджану. Зеленський провів розмову з Алієвим
Президент дав ГУР завдання щодо протиповітряної оборони Росії
Президент дав ГУР завдання щодо протиповітряної оборони Росії
«Визначальна сила на полі бою». Буданов привітав піхотинців
«Визначальна сила на полі бою». Буданов привітав піхотинців
Зеленський анонсував кадрові зміни в Кабміні
Зеленський анонсував кадрові зміни в Кабміні

Новини

Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-посадовиць
Сьогодні, 20:01
Прокуратура Молдови оскаржила рішення суду щодо олігарха-втікача Плахотнюка
Сьогодні, 17:07
Країни ЄС видали росіянам сотні тисяч віз попри війну: ЗМІ назвали лідерів
Сьогодні, 16:41
Трамп пригрозив Ірану новими удари, якщо той не погодиться на угоду з США
Сьогодні, 16:02
Норвегія оголосила про нову допомогу Україні через PURL
Сьогодні, 15:15
Польща першою в ЄС отримала схвалення кредитної угоди на переозброєння
Сьогодні, 14:05

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua