Звільнення Пушко-Цибуляк з посади члена Рахункової палати: з'явився законопроєкт
Ініціатором постанови є нардепка Роксолана Підласа
На сайті парламенту з'явився проєкт постанови про звільнення Єлизавети Пушко-Цибуляк з посади члена Рахункової палати. «Главком» є першим, хто повідомив про це кадрове рішення ще 31 березня.
Ініціатором постанови є нардепка Роксолана Підласа.
Нагадаємо, що членкиня Рахункової палати Єлизавета Пушко-Цибуляк написала заяву про дострокове складання повноважень. Про це посадовиця повідомила «Главкому» 31 березня.
На уточнююче запитання «Главкома», чи Рахункова палата буде повноважною (зараз там працює п'ять членів), пані Пушко-Цибуляк зауважила: для проведення засідань органу необхідно 2/3 членів Рахункової від присутніх. Таким чином, щоб ухвалювати рішення, у тому числі затверджувати аудиторські звіти, необхідна присутність та голосування трьох членів.
Згідно із законом, Рахункова палата складається з 11 членів. Вони обираються на шість років.
