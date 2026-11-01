Бійці «Айдару» звернулися до президента та головнокомандувача ЗСУ

За словами військових, 31 жовтня 2026 року було ухвалено рішення про звільнення майора Олександра Коваленка

Військові висловили незгоду з призначенням нових керівників

Бійці 24-го окремого штурмового полку «Айдар» звернулися до президента України Володимира Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого з проханням переглянути кадрове рішення щодо командира військової частини А3488 Олександра Коваленка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис полку у Facebook.

За словами військових, 31 жовтня 2026 року було ухвалено рішення про звільнення майора Олександра Коваленка з посади командира військової частини.

«Зміна керівництва в бойовому підрозділі безпричинно під час війни є неприпустимою. Тільки той командир, який пройшов шлях плечем до плеча з особовим складом, знає, як використовувати підрозділ найефективніше. 31 жовтня 2026 року ухвалено рішення про звільнення майора Олександра Володимировича Коваленка (позивний «Хук») з посади командира в/ч А3488. Олександр Коваленко, Герой України, служить Україні з 2014 року (учасник АТО/ООС), маючи за плечима роки війни, бойовий досвід, беззаперечну довіру особового складу та високий професіоналізм», – йдеться у дописі.

Військові висловили незгоду з призначенням нових керівників, які, за словами бійців, не проходили спільного бойового шляху з підрозділом.

«Ми звертаємося до вищого військового командування країни, головнокомандувача Збройних сил України – генерал-майора Михайла Драпатого та верховного головнокомандувача – президента України, Володимира Зеленського. Просимо переглянути кадрове рішення та залишити Олександра Коваленка на посаді командира військової частини А3488 та враховувати бойовий досвід, професіоналізм та довіру особового складу під час ухвалення подібних рішень», – наголосив полк.

До слова, у 9-му армійському корпусі ЗСУ відбулася зміна начальника штабу. Замість Андрія Андрея на цю посаду призначено полковника Олександра Сака.

Раніше «Главком» повідомляв про звільнення Олександра Тарнавського з військової служби в запас. Генерал очолював 9-й армійський корпус, а після його звільнення виконання обов'язків командира поклали на Максима Марченка.