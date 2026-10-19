Зняття санкцій з Фрідмана вдарить по розпродажу російських активів? Голова Фонду держмайна оцінив ризики

Наталуха: Щодо санкційних активів це – найбільший стримуючий фактор і те, що серйозно бентежить потенційних учасників

Зняття санкцій Євросоюзу з російського мільярдера Михайла Фрідмана може негативно вплинути на продаж конфіскованих російських активів в Україні. Про це заявив в інтерв’ю «Главкому» голова Фонду держмайна Дмитро Наталуха.

Після аукціону з продажу Одеського припортового заводу (він не відбувся через відсутність охочих придбати актив – «Главком») Фонд планує спробувати продати санкційне майно, конфісковане свого часу у російських власників, – Демуринський ГЗК та «Мотордеталь-Конотоп». Наталуха вважає, що на кожен із цих активів потенційно може знайтися від двох до трьох покупців. За його словами, «Мотордеталлю-Конотоп» цікавилися переважно українські інвестори, тоді як Демуринським ГЗК – іноземні.

За словами голови ФДМУ, потенційних покупців санкційних активів, щоб вони не повернулися під прихований контроль колишніх російських власників, перевіряють департамент внутрішньої безпеки Фонду та СБУ. «Поки не було такого, щоб хтось нам просигналізував, що, принаймні, ті, з ким укладені договори про нерозголошення, мають стосунок до колишніх власників. Але я не можу виключати, що в останній день перед аукціоном хтось може внести депозит, зареєструватися на торгах і вже в процесі буде піднято «червоний прапорець», – пояснив він.

«Щодо санкційних активів це – найбільший стримуючий фактор і те, що серйозно бентежить потенційних учасників. Покупці відверто до кінця не розуміють, наскільки остаточно та безповоротно це майно відібрано у колишніх власників. Наприклад, кейс із Фрідманом з «Альфа-груп» людей дуже сильно сконфузив, тому що він спочатку був визнаний підсанкційним, а потім з нього зняли санкції. І тепер постає питання – а що далі робити з його активами?», – наголосив Наталуха.

За словами голова Фонду держмайна, потенційні покупці санкційних активів побоюються, що представники Фрідмана тиснутимуть на Україну, аби вона також зняла з нього санкції. «Коли людину знімають з санкційного списку Європи, перше, що можуть подумати претенденти на його активи – що у нього, напевно, дуже сильні юристи, з якими краще не тягатися та не нариватися на позов. Звісно, зняття санкцій не грає нам на руку, це дуже поганий прецедент», – сказав він.

Нагадаємо, аукціон з продажу Одеського припортового заводу знову скасували через відсутність потенційних покупців. За словами голови Фонду держмайна Дмитра Наталухи, головним чинником провалу торгів стала глобальна політична невизначеність, через яку інвестори побоюються вкладати кошти.