Єрмак потрапив до рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією Politico

Цього року Єрмак зайняв друге місце в «мрійниках» та отримав характеристику «фіксера» Зеленського

Politico вважає, що Єрмак змістив акцент з намагання перемогти у війні на намагання перемогти у мирі

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вдруге поспіль увійшов до рейтингу найвпливовіших людей Європи. Про це повідомляє Politico.

Politico щороку публікує власний рейтинг найвпливовіших людей Європи. Окрім найвпливовішої людини на континенті, список розділений на три категорії – «діячі», «руйнівники» та «мрійники».

Цього року Єрмак зайняв друге місце в «мрійниках» та отримав характеристику «фіксера» Зеленського – людини, яка допомагає розв'язувати складні проблеми. Варто зазначити, що торік цю категорію очолював президент України Зеленський. Примітно, що минулого року очільник Офісу президента опинився в категорії «діячі».

Як зазначає ЗМІ, майже через три роки після вторгнення Росії в Україну Андрій Єрмак змістив акцент з намагання перемогти у війні на намагання перемогти у мирі. Місія Єрмака полягає в тому, щоб змусити міжнародну спільноту підтримати бачення Києва щодо справедливого миру. Це означає територіальну цілісність, гарантії безпеки – включно з членством в НАТО – і жорсткі наслідки для Росії.

«Переобрання Дональда Трампа – велика невдача для Єрмака. Новообраний президент пообіцяв швидко завершити війну і, як очікується, спробує підштовхнути Київ до поступок Путіну. Після того, як Зеленський дав відсіч і наполіг на тому, що Сполучені Штати не можуть змусити його країну «сидіти і слухати» за столом переговорів, один з найближчих радників Трампа Ілон Маск висміяв «дивовижне» почуття гумору українського лідера. Наразі фіксер українського президента шукає співрозмовників у найближчому оточенні Трампа і має підтверджені зустрічі з кількома членами нової адміністрації», – пише Politico.

Журналісти пишуть, що права рука Зеленського провів більшу частину 2024 року, намагаючись заручитися підтримкою Китаю, але після того, як ця спроба провалилася, він націлився на Індію.

«Як і нова адміністрація у Вашингтоні, влада в Нью-Делі вважає, що Україна повинна піти на компроміси, щоб припинити війну. Глава адміністрації президента сповнений рішучості обмежити обсяг цих поступок і забезпечити збереження цілісності своєї країни», – йдеться в матеріалі.

Як відомо, торік глава Офісу президента України Андрій Єрмак потрапив до рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією видання Politico в категорії «діячі». Єрмака називали тоді «зеленим кардиналом» України.

Тоді Єрмак став четвертим у списку «діячів» за версією Politico. Його випередив президент Франції Еммануель Макрон та президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн. Після Єрмака у рейтингу президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

До слова, у минулому році прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск Дональд Туск очолив рейтинг найвпливовіших людей Європи за версією видання Politico.