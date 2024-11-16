Перша розмова за два роки: що Шольц запропонував Путіну?

«Шольц засудив агресію Росії, вимагав повного виведення російських військ з України»

Шольц поговорив з Путіним і закликав його розпочати переговори з Україною для досягнення «справедливого та тривалого миру». Це була їхня перша розмова за два роки.

Що він сказав?

Шольц засудив агресію Росії, вимагав повного виведення російських військ з України та критикував атаки Росії на цивільну інфраструктуру.

Це – за даними західних джерел і медіа. Росія, звичайно, представить це у своїй інтерпретації.

Шольц підтвердив незмінну підтримку Німеччиною України, наголосивши на продовженні фінансової та військової допомоги «стільки, скільки буде потрібно».

Але це «стільки, скільки буде потрібно» разом із «ми ніколи не будемо ескалювати» звучить порожньо та, можливо, радує Путіна.

Пам'ятаєте його нещодавній виступ: «Я повторюю: я проти того, щоб дозволяти стріляти зброєю, яку ми постачаємо, далеко вглиб Росії. Я не зміню свою позицію щодо [Taurus].»

Шольц поговорив із Зеленським перед дзвінком і заявив, що спілкуватиметься після. Тож, маємо нову версію «Нічого про Україну без України». Але це краще, ніж нічого, і, можливо, є новою реальністю за часів Трампа.

Цей контакт також відповідає політичній стратегії Шольца перед лютневими виборами в Німеччині, де він стикається з критикою через політику підтримки України, зокрема за слабкість у допомозі Києву та невдачу у досягненні завершення війни на умовах, вигідних для ЄС.