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Ердоган назвав імена тих, кого він вважає «найдосвідченішими політичними лідерами»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Ердоган назвав імена тих, кого він вважає «найдосвідченішими політичними лідерами»
Ердоган: «Є два найдосвідченіших політичних лідери. Один – Путін, і я»
фото: AP

Свої взаємини з Путіним турецький лідер назвав «справді особливими»

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав себе і російського диктатора Володимира Путіна найдосвідченішими політичними лідерами світу. Про це він сказав в інтервʼю TRT Haber.

«Є два найдосвідченіших політичних лідери. Один – Путін, і я. Бо коли ми ставимо одне за одним наше прем’єрство і президентство, то маємо період 15-16 років. Так само і з Путіним», – заявив Ердоган. 

Свої взаємини з Путіним турецький лідер назвав «справді особливими».  

Нагадаємо, другий президентський термін Ердогана спливає у 2028 році, після чого за законом політик уже не зможе балотуватися, оскільки безперервно обіймав цю посаду два терміни. До слова, 3 червня 2023 року в Туреччині відбулась інавгурація президента Реджепа Таїпа Ердогана.

До слова, старший радник турецького лідера Мехмет Учум вважає, що Ердоган може втретє балотуватися на пост глави держави, якщо парламент ухвалить провести дострокові вибори у другій половині 2027 року. 

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Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган росія путін

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