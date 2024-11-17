На Одещині під час російської атаки загинули двоє енергетиків
Дмитро Камінний і Максим Шаргородський працювали на одній з підстанцій, у яку був скерований прямий ворожий удар
Унаслідок масованої атаки росіян зранку 17 листопада загинули двоє працівників підстанції «Укренерго» – Дмитро Камінний та Максим Шаргородський. Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Камінному був 41 рік, 16 з них він працював в «Укренерго». З 2012 року був диспетчером однієї з електропідстанцій, де 17 листопада загинув.
Шаргородському було 44 роки. На підстанції Укренерго він працював з 2005 року – електрослюсарем та електромонтером, а потім диспетчером. З початку повномасштабної війни до травня 2023 року він був мобілізований. Після повернення продовжив працювати електромонтером.
У Міненерго додали, що Дмитро Камінний і Максим Шаргородський працювали на одній з підстанцій «Укренерго» в Одеській області, в яку був скерований прямий ворожий удар.
Нагадаємо, кремлівський диктатор Володимир Путін не досяг своєї мети занурити Україну в темряву. Ніч та ранок пройшов відносно легко для енергетичної інфраструктури. Так, Одеська область, Львівщина, Рівненщина, Івано-Франківщина та Волинь зазнали часткових уражень.
Нагадаємо, зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Запроваджено екстрені відключення електроенергії.
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