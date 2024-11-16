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Командирка у 20 років: Єлизавета Пишняк керує на фронті «Вампірами»

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Командирка у 20 років: Єлизавета Пишняк керує на фронті «Вампірами»
Бійчиня 41-ї бригати Афіна
фото: «Суспільне Суми»

Дівчина пов’язала своє життя з армією одразу після закінчення школи

 

Рідні 20-річної Єлизавети Пишняк очікували, що після школи дівчина обере фах перукаря чи ветеринара. Але вона пішла у військо і тепер командує відділенням безпілотних літальних апаратів. Воює у 41-й окремій механізованій бригаді. Поки бригада тренувалася на Сумщині, військова з позивним Афіна розповіла «Суспільному» про службу.

Афіна родом із Рівненщини. Майже пів року командує підрозділом БпЛА. Себе та своїх підлеглих називає «вампіристами», бо в арсеналі ударних дронів, якими керує вона та її бійці – безпілотники українського виробництва «Вампір»:

«Російські військові його називають «Баба Яга». Тому що він дуже гучний дрон, ми працюємо тільки вночі зі скидами, ФАБами, осколковими».

З армією, говорить Афіна, пов’язала своє життя одразу після закінчення школи. Рідні дівчини її вибір служити підтримали. Хоча, додає, спочатку мріяли, аби вона мала цивільну професію: «Мама хотіла, щоб я пішла на ветеринара, на перукаря, бо це більш таке жіноче, а мені не хотілося цього».

Бійці 41-ї бригади
Бійці 41-ї бригади
фото: «Суспільне Суми»

Афіна пішла на сержантські курси до Львівського військового коледжу. Там провчилася два роки. Після цього потрапила у саперну роту 41-ї окремої механізованої бригади.

«Спочатку було мені складно, бо я дівчинка. Я це не розуміла, як це я в колективі хлопців. А не було дівчат, я була одна. Мені треба було з кимось поділитися, свої секретики розказати. Я розказувала хлопцям, в мене хлопці були подружками», – розповідає Єлизавета.

«Ми з нею колись вчились. Ми познайомилися в Старичах під Львовом. Ми навіть ще не знали, що ми будемо разом, що вона буде мій командир», – додає Треш, оператор БпЛА 41-ї бригади.

Потім, кажеАфіна, їй запропонували керувати ударними дронами. Нині сама може навчати бійців. Польоти на 30-кілограмовому «Вампірі», каже, для неї звична справа.

Дівчині із бійцями довелося побувати на Курщині, також у Торецьку. Там, згадує, був її перший бойовий «виліт». Зараз зі своїми бійцями вдосконалюють навички управління безпілотниками.

Найскладніше – повернути дрон після вильоту, ділиться досвідом побратим Афіни із позивним Кіпіш:

«Будуть за тобою слідкувати іншим летючим апаратом. Найважче – прилетіти і забрати, сховати. Мій командир не мала такого тренування, яке маю я зараз. Вона одразу пішла на бойові».

Що робитиме у цивільному житті після завершення війни – не знає, зізнається Афіна. Припускає, що продовжить службу:

«Я не знаю, куди себе діти. Закінчиться війна – я не знаю куди себе діти. Я себе в цивільному не бачу. От просто мені не вистачатиме оцього, що тут було».

Нагадаємо, на Донеччині воює 21-річна командирка на псевдо Сантехнік. 

Також народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що «у Конституції немає двох видів громадян, тому як чоловіки, так і жінки мають захищати Україну на фронті».

За словами нардепки, вона підтримує мобілізацію жінок та вважає, що наразі в Україні незаконна дискримінація чоловіків. Як зазначила Безугла, якщо жінок мобілізуватимуть до війська, то чоловіків мобілізовуватимуть менше.

Раніше народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко заявив, в українській армії є багато вакансій, які потребують людей. Він стверджує, що ніхто не змушуватиме жінок проти їх волі брати автомати і сидіти в окопах.

Як повідомлялося, посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що мобілізація жінок в Україні є неприйнятною, і до неї можуть вдатися у разі крайньої потреби.

До слова, роботодавці все частіше надають перевагу жінкам. Причиною цьому стала мобілізація чоловіків і складнощі з їх бронюванням.

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Теги: депутат війна посол військові мобілізація дискримінація Валерій Залужний

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