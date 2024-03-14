Єрмак та Сійярто домовилися про зустріч

Посадовці домовилися провести наступного тижня двосторонню зустріч між командами на урядовому рівні

Україна та Угорщина мають обговорити «шляхи їхнього подальшого розвитку»

Голова Офісу президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 14 березня провели телефонну розмову. Про це повідомляє Офіс президента.

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Зазначається, що представники України та Угорщини обговорили двосторонні відносини та «шляхи їхнього подальшого розвитку».

«У зв'язку з цим керівник Офісу президента й міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини домовилися провести наступного тижня двосторонню зустріч між командами на урядовому рівні», – йдеться в повідомленні.

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Також Єрмак і Сійярто погодились із необхідністю особистого контакту та домовились підтримувати регулярний зв'язок для вирішення «найскладніших питань двостороннього порядку денного».

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського щодо двосторонньої зустрічі. Як пише видання, зустріч Орбана та Зеленського буде першою офіційною двосторонньою зустріччю між двома лідерами з початку війни.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський коротко поспілкувався з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном під час церемонії інавгурації новообраного президента Аргентини.

Раніше Сійярто заявив, що зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і президента України Володимира Зеленського не відбудеться, поки Київ «не поверне права» угорській національній спільноті.

До слова, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після свого візиту в Україну висловився про процес відновлення довіри між державами, на що може знадобитися тривалий час.