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Сенатори США представлять резолюцію, яка засуджує дії Угорщини – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Сенатори США представлять резолюцію, яка засуджує дії Угорщини – ЗМІ
фото з відкритих джерел

Угорщина не дотрималася своїх попередніх обіцянок не бути останнім членом НАТО, який ратифікує членство Швеції в Альянсі

Американські сенатори, Джин Шахін від демократів та Том Тілліс від республіканців представлять у Конгресі двопартійну резолюцію, яка засуджує відступ демократії в Угорщині та закликає її уряд зняти блокування вступу Швеції до НАТО. Про це повідомляє AP.

У резолюції сенатори відзначають «важливу роль Угорщини, яку вона може відігравати в європейській та трансатлантичній безпеці», але вказують на те, що країна не дотрималася своїх попередніх обіцянок не бути останнім членом НАТО, який ратифікує членство Швеції в Альянсі.

Угорщина, як зазначається у документі, «не приєдналася до всіх інших країн-членів НАТО у схваленні вступу Швеції до НАТО... та поставила під загрозу трансатлантичну безпеку в ключовий момент для миру й стабільності в Європі». 

У резолюції сенаторів також критикуються дедалі тепліші відносини прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з Росією та Китаєм. Крім цього, зазначається, що хоча Будапешт відкрив свої двері для українських біженців, які рятуються від російського вторгнення, він також «чинить опір та послаблює санкції ЄС щодо Російської Федерації».

У резолюції підкреслюється, що Орбан «використовував міграцію, кризу COVID-19 та війну проти України», щоб виправдати низку надзвичайних станів, які дозволили угорському уряду «керувати декретами в обхід парламенту».

В документі також звинувачують Орбана в тому, що він «використовував міграцію, кризу COVID-19 та війну проти України», щоб виправдати низку надзвичайних станів, які дозволили угорському уряду «керувати декретами в обхід парламенту».

Крім того, резолюція критикує Орбана за втручання в угорський медіа-ландшафт, обмеження громадянських свобод та намагання придушити інакомислячих.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що парламент країни має намір ратифікувати вступ Швеції у НАТО «на початку весняної сесії». 

Як повідомлялося, на вимогу опозиційних партій парламент Угорщини мав зібратися для розгляду ратифікації заявки Швеції про вступ до НАТО.

Раніше стало відомо, що члени Великих національних зборів Туреччини схвалили проект закону, який передбачає ратифікацію протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу. Голосування відбулося під час засідання парламентської генасамблеї. З 346 депутатів за ініціативу висловилися 287, 55 депутатів були проти, і чотири парламентарі вважали за краще утриматися. Для остаточної ратифікації протоколу про вступ Швеції в Альянс свій підпис під рішенням парламенту має поставити президент Реджеп Таїп Ердоган. Тепер Угорщина залишається останньою країною, яка не схвалила вступ Швеції в НАТО.

Протокол про прийняття Швеції до Альянсу на ратифікацію до парламенту направив 23 жовтня 2023 року президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Генсек НАТО Єнс Столтенберг припускав, що скандинавська країна остаточно стане членом блоку не пізніше кінця листопада, але питання досі не вирішене.

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще у 2022 році. Щоб країна стала частиною Альянсу, її заявку повинні ратифікувати всі країни-члени. Основна претензія Туреччини до Швеції полягала в тому, що Анкара звинувачувала країну в приховуванні членів бойових груп, яких Туреччина вважає терористами. Йдеться про заборонену в Туреччині Робітничу партію Курдистану.

Після того, як Стокгольм оголосив про посилення антитерористичного законодавства, президент Ердоган попросив парламент запустити процес ратифікації шведської заявки.

Теги: Туреччина парламент президент Єнс Столтенберг Віктор Орбан Угорщина Будапешт НАТО Швеція блокування

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