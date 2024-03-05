Зустріч Зеленського з Орбаном. Угорщина поставила ультиматум

Угорщина надішле свою офіційну відповідь Україні протягом завтрашнього дня

Зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і президента України Володимира Зеленського не відбудеться, поки Київ «не поверне права» угорській національній спільноті. Про це повідомляє глава Міністерства закордонних справ зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петера Сійярто.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сійярто заявив, що відповідь української сторони на 11 вимог Будапешта щодо прав угорців на Закарпатті нібито була «неконструктивною».

Міністр наголосив, що під час зустрічі в Ужгороді він заявив главі МЗС України Дмитрові Кулебі та главі офісу Зеленського Андрію Єрмаку, що Угорщина очікує повернення угорській нацменшині на Закарпатті прав, які вона мала до 2015 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Будапешт вирішив надати Києву документ з 11 пунктів про те, які рішення має ухвалити українська сторона.

«Документ у відповідь, отриманий від української сторони, не містить жодного прогресу в цій сфері», – заявив Сійярто.

Міністр додав, що Угорщина надішле свою офіційну відповідь Україні протягом завтрашнього дня. За його словами, умови для зустрічі на вищому рівні, а саме Зеленського та Орбана, нібито не можуть бути виконані доти, доки Київ не ухвалить закони, що «повертають права» угорської національної спільноти.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського щодо двосторонньої зустрічі. Як пише видання, зустріч Орбана та Зеленського буде першою офіційною двосторонньою зустріччю між двома лідерами з початку війни.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський коротко поспілкувався з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном під час церемонії інавгурації новообраного президента Аргентини.

До слова, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після свого візиту в Україну висловився про процес відновлення довіри між державами, на що може знадобитися тривалий час.