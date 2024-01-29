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Сійярто зробив заяву про відновлення довіри між Україною та Угорщиною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Сійярто зробив заяву про відновлення довіри між Україною та Угорщиною
Сійярто заявив, що в ході сьогоднішніх переговорів було зроблено «обнадійливі кроки для відновлення атмосфери довіри між Угорщиною та Україною»
фото з відкритих джерел

Сійярто: «Україно, ще довгий шлях до відновлення довіри»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після свого сьогоднішнього візиту в Україну висловився про процес відновлення довіри між державами, на що може знадобитися тривалий час. Про це йдеться в дописі на його сторінці у Facebook.

Сійярто після проведення в Ужгороді шестигодинних переговорів з українським колегою Дмитром Кулебою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком опублікував відео з кадрами його сьогоднішнього візиту та спільної прес-конференції.

Відповідний ролик угорський міністр підписав досить лаконічно, з власною оцінкою щодо відносин між двома державами.

«Україно, ще довгий шлях до відновлення довіри», – йдеться в його дописі.

Також Сійярто заявив, що в ході сьогоднішніх переговорів було зроблено «обнадійливі кроки для відновлення атмосфери довіри між Угорщиною та Україною, однак шлях ще довгий, і потрібно буде багато працювати».

Міністр додав, що Будапешт до цього готовий.

Сіярто також вважає, що влада України з 2015 року на законодавчому рівні поступово «обмежувала права угорської меншини», зокрема в Закарпатській області.

«Але ми маємо одне очікування, а саме те, що угорська меншина отримає права, які вони мали до 2015 року, ми не вимагаємо багато. Ми узагальнили їх в одинадцяти пунктах. Серед них правовий статус школи, можливість отримання атестата про середню освіту угорською мовою, використання угорської мови у сфері культури та вищої освіти», – сказав він.

Також Сіярто розповів, що нинішній візит мав на меті «відновити атмосферу довіри у наших двосторонніх відносинах».

«Я думаю, ми можемо погодитися, що ми зробили обнадійливі кроки в цьому напрямку. Нам ще попереду довгий шлях, ми маємо зробити багато роботи, але ми з угорської сторони готові цю роботу виконати», – висловився глава МЗС Угорщини.

Нагадаємо, сьогодні, 29 січня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, а також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провели переговори з угорським міністром закордонних справ Петером Сійярто, який прибув до Ужгорода.

Україна подякувала Угорщині за гуманітарну допомогу, прихисток біженців і лікування поранених військовослужбовців, зазначив глава української дипломатії. За його словами, ключовою темою переговорів була європейська інтеграція України.

Кулеба позитивно відзначив рішення Угорщини «піти на компроміс» на засіданні Європейської ради в грудні 2023 року, коли йшлося про відкриття початку перемовин про вступ України до ЄС. Водночас Кулеба зауважив, що найбільш обговорюваною стала тема прав національних меншин.

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Теги: Угорщина МЗС Ужгород дипломатія

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