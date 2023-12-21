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Орбан погодився зустрітись із Зеленським

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Орбан погодився зустрітись із Зеленським
фото: Reuters

Зустріч Орбана та Зеленського може стати першою від початку війни

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського щодо двосторонньої зустрічі. Про це пише Sky News.

Як пише видання, зустріч Орбана та Зеленського буде першою офіційною двосторонньою зустріччю між двома лідерами з початку війни.

За словами Орбана, Володимир Зеленський запропонував йому зустріч ще на початку місяця, зокрема запропонував «вести переговори».

«Я сказав йому, що буду в його розпорядженні. Нам залишається тільки прояснити одне питання: про що?», – відзначив Орбан й додав, що президент України хотів обговорити заявку країни на приєднання до Європейського союзу.

Раніше Орбан заявив, що влада Угорщини побоюється, що якщо Україна стане членом Європейського союзу, то вся центральноєвропейська допомога від блоку дістанеться Києву.

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Теги: Віктор Орбан Володимир Зеленський

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