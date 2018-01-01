ЄС не бачить в Україні міграційних ризиків – глава Держприкордонслужби

Головний прикордонник впевнений, що в ЄС не відчувають загрози від України

В Європейському Союзі не розглядають Україну, як країну міграційного ризику. Про це заявив голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал, передає видання «Інтерфакс-Україна». «Торік було виявлено 3 тис. випадків нелегальної міграції та 3,8 тис. нелегальних мігрантів. З них на зеленому кордоні, поза пунктами пропуску, 388



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Головний прикордонник впевнений, що в ЄС не відчувають загрози від України

В Європейському Союзі не розглядають Україну, як країну міграційного ризику. Про це заявив голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал, передає видання «Інтерфакс-Україна».

«Торік було виявлено 3 тис. випадків нелегальної міграції та 3,8 тис. нелегальних мігрантів. З них на зеленому кордоні, поза пунктами пропуску, 388 випадків, 886 осіб», — заявив Цигикал.

Голова прикордонників відмітив, що наразі в списку країн міграційних ризиків для України 70 країн, зокрема Росія, Алжир, Індія, Афганістан, В'єтнам.

Однак, він зазначив, що європейські країни не розглядають Україну, як країну міграційного ризику.

«З нашого кордону все-таки це маленька кількість таких людей: ми проводимо велику роботу щодо стримування цієї нелегальної міграції, у тому числі на російській ділянці. Великий комплекс заходів вжито на цій ділянці, як на лінії розмежування, так і на кордоні. І інженерне облаштування, і посилення особового складу», - додав Цигикал.