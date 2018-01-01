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    ЄСПЛ дозволив Україні не платити пенсії жителям окупованого Донбасу

    Суд вважає, що Україна зробила все можливе для забезпечення жителів Донбасу
    Заступник міністра юстиції України з питань євроінтеграції Сергій Пєтухов повідомив, що Європейський суд з прав людини вважає, що Україна має право не платити пенсії жителям тимчасово окупованого Донбасу. Рішення суду він опублікував на сторінці у соцмережі Facebook. «ЄСПЛ підтвердив, що Україна зробила все можливе для забезпечення
    • Сьогодні, 17:44
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    Суд вважає, що Україна зробила все можливе для забезпечення жителів Донбасу

    Заступник міністра юстиції України з питань євроінтеграції Сергій Пєтухов повідомив, що Європейський суд з прав людини вважає, що Україна має право не платити пенсії жителям тимчасово окупованого Донбасу. Рішення суду він опублікував на сторінці у соцмережі Facebook.

    «ЄСПЛ підтвердив, що Україна зробила все можливе для забезпечення соціальними виплатами жителів окупованого Донбасу.

    Через триваючий конфлікт ми фізично не можемо платити пенсії на тимчасово неконтрольованій частині Донбасу і це не є порушенням Конвенції (захисту прав населення – Ред.)», - повідомив заступник міністра.

    Він відмітив, що платити пенсії на окупованому Донбасі зараз може лише Росія, яка здійснює ефективний контроль над цією територією.

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    ЄСПЛ дозволив Україні не платити пенсії жителям окупованого Донбасу
    ЄСПЛ дозволив Україні не платити пенсії жителям окупованого Донбасу

    «Але про це ми прочитаємо в наступних рішеннях ЄСПЛ, по яких ми зараз працюємо», - додав Пєтухов.

    У результативній частині вироку суду йдеться: «Враховуючи тривалий конфлікт, Україна позбавлена можливостей забезпечити належне функціонування судів і виплату пенсій на території поза її контролем».

    Росія пенсіонери Донбас суд ЄСПЛ Україна Facebook
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