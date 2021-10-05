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    Напад на журналістів: «Схеми» відновили відео, видалене працівниками «Укрексімбанку»

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    &laquo;Схеми&raquo; відновили відео, видалене працівниками &laquo;Укрексімбанку&raquo; під час нападу на знімальну групу - Напад на журналістів: «Схеми» відновили відео, видалене працівниками «Укрексімбанку»
    «Схеми» відновили відео, видалене працівниками «Укрексімбанку» під час нападу на знімальну групу
    Фото: Радіо Свобода

    На відео видно, як один з підлеглих Мецгера вириває камеру із рук журналіста

    Редакція «Схем» звернулась до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити відео, видалене працівниками «Укрексімбанку» під час нападу на знімальну групу програми у кабінеті голови державного банку Євгена Мецгера, повідомляє «Радіо Свобода».

    Відео відновлене на обох картках із обох камер, на які вівся запис.

    На відновленому відео є весь запис інциденту. Інтерв’ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі. Зокрема, зафіксовані вказівки Євгена Мецгера забрати у журналістів техніку та «забрати касети» і «вичистити все це г*но».

    «Володя, вируби його, будь ласка, чого він тут ходить?», – говорить Євген Мецгер, побачивши, що оператор продовжує знімати його реакцію на запитання журналіста.

    Також з відео зрозуміло, що журналістів закрили у приміщенні та не випускали. Зафіксовані спроби Володимира Пікалова, директора департаменту інформаційної політики «Укрексімбанку» вимкнути запис на техніці Радіо Свобода, та чутно його слова:

    «Ніхто цю штуку нікуди не винесе. Вас просили, а що ви хотіли? Хлопці, ви думаєте що це жарти?», – каже Пікалов.

    Далі вказівку дає Євген Мецгер: «Давай, забирайте камеру. Ігор, забери у них камеру до бісової матері. Охрі*ли.. І ось цю теж, Ігор, забирай!», – каже голова правління «Укрексімбанку».

    На відео видно, як один з підлеглих Мецгера вириває камеру із рук журналіста Кирила Овсяного.

    Також у об’єктив потрапив момент нападу на оператора – співробітник банку скрутив та повалив Олександра Мазура і силою вирвав у нього з руки картку з другої камери. Журналісти упізнали чоловіка – це Ігор Тельбізов – директор департаменту банківської безпеки «Укрексімбанку».

    «Підіть з айтішниками, вичистите все г*но», – далі наказує Мецгер.

    Співробітник банку виніс техніку з кабінету. Одна з камер при цьому продовжувала запис. На відео видно, як працівник заходить у ліфт, несе техніку Радіо Свобода на інший поверх. Заходить у кабінет і далі чутно такий діалог:

    – Усе стираємо…

    – Ще пише!

    – Почистити повністю, в нуль, абсолютно все.

    – Я зрозумів, добре.

    – Повимикайте все, зараз прийде сюди голова. Як її вирубити, ось цю фігню?

    – Задача – треба все стерти.

    – Стерти?

    – Так, у ноль».

    На цьому запис зупиняється.

    У Раді з питань свободи слова та захисту журналістів при президентові вважають напади на журналістів та перешкоджання журналістській діяльності «злочинами абсолютно неприпустимим в демократичній Україні»

    «Редакція готова надати правоохоронним органам усі відновлені записи, щоб слідство переконалося в їхній автентичності», – повідомила керівниця Київського Бюро Радіо Свобода Інна Кузнецова.

    Нагадаємо, напад на журналістів стався під час інтерв'ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером, прямо в його кабінеті.

    Пресслужба банку звинуватила журналістів у спробі заволодіння банківською таємницею і заявила, що планує поскаржитися на ЗМІ правоохоронцям.

    Теги: ЗМІ банк Свобода радіо напад час
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    Напад на журналістів: «Схеми» відновили відео, видалене працівниками «Укрексімбанку»