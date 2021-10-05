  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Напад на журналістів: наглядова рада «Укрексімбанку» почала перевірку

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Наглядова рада &laquo;Укрексімбанку&raquo; почала перевірку через конфлікт голови правління з журналістом - Напад на журналістів: наглядова рада «Укрексімбанку» почала перевірку
    Наглядова рада «Укрексімбанку» почала перевірку через конфлікт голови правління з журналістом
    Фото: forbes.net.ua

    У фінустанові вживають всіх заходів щодо всебічної та об’єктивної оцінки ситуації та дій банку

    Наглядова рада державного «Укрексімбанку» оприлюднила заяву з приводу конфлікту, що стався під час інтерв'ю журналістів проєкту «Схеми» з головою правління банку Євгеном Мецгером. Про це йдеться у заяві на сайті фінустанови.

    Наглядова рада висловила занепокоєння та стурбованість звинуваченнями проти банку у перешкоджанні журналістській діяльності.

    «Відповідно до існуючих у Банку політик, ми вже розпочали перевірку обставин та вживаємо всіх заходів щодо всебічної та об’єктивної оцінки ситуації та дій Банку та шляхів вирішення ситуації», – йдеться у заяві.

    «Наглядова рада беззаперечно підтримує незалежність засобів масової інформації та надалі сприятиме впровадженню політики медійної відкритості Банку з дотриманням найвищих етичних стандартів», – повідомили в фінустанові.

    Нагадаємо, напад на журналістів стався під час інтерв'ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером, прямо в його кабінеті.

    Пресслужба банку звинуватила журналістів у спробі заволодіння банківською таємницею і заявила, що планує поскаржитися на ЗМІ правоохоронцям.

    Редакція «Схем» звернулась до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити відео, видалене працівниками «Укрексімбанку» під час нападу на знімальну групу програми у кабінеті голови державного банку Євгена Мецгера.

    Відео відновлене на обох картках із обох камер, на які вівся запис.

    Теги: ЗМІ банк напад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Напад на журналістів: наглядова рада «Укрексімбанку» почала перевірку