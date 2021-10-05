Напад на журналістів: наглядова рада «Укрексімбанку» почала перевірку

Наглядова рада «Укрексімбанку» почала перевірку через конфлікт голови правління з журналістом

У фінустанові вживають всіх заходів щодо всебічної та об’єктивної оцінки ситуації та дій банку

Наглядова рада державного «Укрексімбанку» оприлюднила заяву з приводу конфлікту, що стався під час інтерв'ю журналістів проєкту «Схеми» з головою правління банку Євгеном Мецгером. Про це йдеться у заяві на сайті фінустанови.

Наглядова рада висловила занепокоєння та стурбованість звинуваченнями проти банку у перешкоджанні журналістській діяльності.

«Відповідно до існуючих у Банку політик, ми вже розпочали перевірку обставин та вживаємо всіх заходів щодо всебічної та об’єктивної оцінки ситуації та дій Банку та шляхів вирішення ситуації», – йдеться у заяві.

«Наглядова рада беззаперечно підтримує незалежність засобів масової інформації та надалі сприятиме впровадженню політики медійної відкритості Банку з дотриманням найвищих етичних стандартів», – повідомили в фінустанові.

Нагадаємо, напад на журналістів стався під час інтерв'ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером, прямо в його кабінеті.

Пресслужба банку звинуватила журналістів у спробі заволодіння банківською таємницею і заявила, що планує поскаржитися на ЗМІ правоохоронцям.

Редакція «Схем» звернулась до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити відео, видалене працівниками «Укрексімбанку» під час нападу на знімальну групу програми у кабінеті голови державного банку Євгена Мецгера.

Відео відновлене на обох картках із обох камер, на які вівся запис.