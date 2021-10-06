«Не мав права на спалах»: очільник Укрексімбанку вибачився за напад на журналістів

Євген Мецгер іде з посади голови Укрексімбанку на час слідства

Мецгер вибачився перед колегами за шкоду іміджу банку, а також перед усіма журналістами України

Голова правління державного Укрексімбанку Євген Мецгер вибачився за напад на журналістів програми «Схеми» під час запису інтерв'ю в будівлі банку.

«Події, що сталися у моєму робочому кабінеті 4 жовтня 2021 року та були згодом опубліковані виданням «Схеми», з мого боку є неприпустимими… Я щиро прошу вибачення у працівників видання «Схеми» Кирила Овсяного та Олександра Мазура! Наразі у формі цього посту, але завжди готовий зробити це у будь-якій зручній їм формі», – цитує Мецгера пресслужба банку у Facebook

Крім того, Мецгер вибачився перед колегами за шкоду іміджу банку, а також перед усіма журналістами України.

«Повторюся, я не мав права на той спалах, він викликає найбільшу огиду і сором саме в мене», – додав Мецгер.

Як стало відомо, 6 жовтня голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер на тлі конфлікту з журналістами повідомив, що напише заяву про складання повноважень на час слідства.

Трохи раніше 6 жовтня зранку, після оприлюднення скандального відео, в Офісі президента заявили, що вважають логічним щонайменше відсторонення голови Укрексімбанку Євгена Мецгера після нападу керівництва банку на журналістів. В Офісі заявили, що поведінка представників банку є неприпустимою.

Нагадаємо, 4 жовтня у державному Укрексімбанку під час запису інтерв’ю з головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті було скоєно напад на журналістів «Схем».

У державному Укрексімбанку, де стався напад на знімальну групу проєкту «Схеми», звинуватили журналістів у спробі заволодіння банківською таємницею. Наступного дня після конфлікту на сайті банку з'явилося їхнє пояснення ситуації.

Наглядова рада державного Укрексімбанку під вечір 5 жовтня оприлюднила заяву з приводу конфлікту.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми «Схеми» видання «Радіо Свобода» у державному Укрексімбанку (ч. 1 ст. 171 КК України).

Редакція «Схем» звернулася до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити відео, видалене працівниками Укрексімбанку.

На відновленому відео є весь запис інциденту. Інтерв’ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі. Зокрема, зафіксовані вказівки Євгена Мецгера забрати у журналістів техніку та «забрати касети» і «вичистити все це г*но».

У Наглядовій раді Укрексімбанку навіть після оприлюднення скандального відео продовжують захищати голову правління банку Євгена Мецгера та звинувачують журналістів у провокаціях.

Натомість поліція долучила скандальне відео до матеріалів справи.