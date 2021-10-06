Після оприлюднення відео Офіс Зеленського відреагував на скандал з нападом на журналістів

На Банковій тепер очікують відсторонення Мацгера з посади голови правління Укрексімбанку

В Офісі президента заявили, що вважають логічною щонайменше відсторонення голови Укрексімбанку Євгена Мецгера після нападу керівництва банку на журналістів. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В Офісі заявили, що поведінка представників банку є неприпустимою.

«Свобода слова належить до фундаментальних цінностей в Україні. Тому обов'язок посадовців будь-якого рівня – коректно спілкуватися з журналістами та поважати їхнє право ставити будь-які запитання, що мають суспільну важливість», – йдеться у повідомленні.

Подоляк нагадав, що Національна поліція та наглядова рада Укрексімбанку зробили відповідні заяви. Нацполіція розпочала кримінальне провадження, а наглядова рада заявила про проведення перевірки в межах правил, затверджених для державного банку.

«Правила поваги до журналістської роботи та формати надання доступу до суспільно важливої інформації давно напрацьовані, і не може бути причини, щоб їх не дотримуватися», – сказав він.

В Офісі презилента заявили, що щонайменше видається логічним рішення про відсторонення від займаної посади голови правління банку. «Щоб не було жодної, навіть гіпотетичної перешкоди для розслідування та перевірки», – коментує Подоляк.

«Як максимум для нівелювання шкоди банку та державі потрібні, можливо, і більш жорсткі кадрові рішення у фінансовій установі. Інституційні механізми для виходу з такої ситуації передбачені, і вони мають спрацювати», – резюмують в Офісі.

Нагадаємо, 4 жовтня у державному Укрексімбанку під час запису інтерв’ю з головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті було скоєно напад на журналістів «Схем».

У державному Укрексімбанку, де стався напад на знімальну групу проєкту «Схеми», звинуватили журналістів у спробі заволодіння банківською таємницею. Наступного дня після конфлікту на сайті банку з'явилося їхнє пояснення ситуації.

Наглядова рада державного Укрексімбанку під вечір 5 жовтня оприлюднила заяву з приводу конфлікту.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми «Схеми» видання «Радіо Свобода» у державному Укрексімбанку (ч. 1 ст. 171 КК України).

Редакція «Схем» звернулась до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити відео, видалене працівниками Укрексімбанку.

На відновленому відео є весь запис інциденту. Інтерв’ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі. Зокрема, зафіксовані вказівки Євгена Мецгера забрати у журналістів техніку та «забрати касети» і «вичистити все це г*но».



