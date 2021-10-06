«УкрексімБик»: десятки людей вимагають відставки керівництва банку, де напали на журналістів

Мітингарі зібралися біля банку з плакатами UkrekximБИК та Мецгер Out

Учасники протесту вимагають відставки керівництва Укрексімбанку та розслідування нападу на журналістів проєкту «Схеми»

Біля будівлі Укрексімбанку зібралися десятки громадян, котрі вимагають відставки керівництва банку за перешкоджання журналістській діяльності. Про це пише УП.

Мітингарі зібралися біля банку з плакатами UkrekximБик та Мецгер Out. Вони вимагають відставки керівництва та розслідування нападу на журналістів проєкту «Схеми».

Крім того, біля будівлі зібралися журналісти на анонсовану прессконференцію глави банку Мецгера, проте за годину її відмінили.

«Коли журналісти підійшли до будівлі з вікна банку на них впав вазон. Чи його хтось скинув, чи він випав сам – невідомо», – пише ЗМІ.

До слова, очільник Укрексімбанку вибачився за напад на журналістів.

Як стало відомо, 6 жовтня голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер на тлі конфлікту з журналістами повідомив, що напише заяву про складання повноважень на час слідства.

Трохи раніше 6 жовтня зранку, після оприлюднення скандального відео, в Офісі президента заявили, що вважають логічним щонайменше відсторонення голови Укрексімбанку Євгена Мецгера після нападу керівництва банку на журналістів. В Офісі заявили, що поведінка представників банку є неприпустимою.

Нагадаємо, 4 жовтня у державному Укрексімбанку під час запису інтерв’ю з головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті було скоєно напад на журналістів «Схем».

У державному Укрексімбанку, де стався напад на знімальну групу проєкту «Схеми», звинуватили журналістів у спробі заволодіння банківською таємницею. Наступного дня після конфлікту на сайті банку з'явилося їхнє пояснення ситуації.

Наглядова рада державного Укрексімбанку під вечір 5 жовтня оприлюднила заяву з приводу конфлікту.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми «Схеми» видання «Радіо Свобода» у державному Укрексімбанку (ч. 1 ст. 171 КК України).

Редакція «Схем» звернулася до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити відео, видалене працівниками Укрексімбанку.

На відновленому відео є весь запис інциденту. Інтерв’ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі. Зокрема, зафіксовані вказівки Євгена Мецгера забрати у журналістів техніку та «забрати касети» і «вичистити все це г*но».

У Наглядовій раді Укрексімбанку навіть після оприлюднення скандального відео продовжують захищати голову правління банку Євгена Мецгера та звинувачують журналістів у провокаціях.

Натомість поліція долучила скандальне відео до матеріалів справи.

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