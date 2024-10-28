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У низці комітетів Ради будуть кадрові зміни? Зареєстровано законопроєкт

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У низці комітетів Ради будуть кадрові зміни? Зареєстровано законопроєкт
фото з відкритих джерел

Богдана Яременка пропонується призначити членом комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Сьогодні, 28 жовтня, Верховна Рада затвердила проєкт постанови про внесення змін до постанови «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання». Про це стало відомо із картки законопроєкту.

Народного депутата України від «Слуги народу» Олега Арсенюка пропонують обрати членом комітету з питань антикорупційної політики, звільнивши його від обов’язків члена комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Нардепа Андрія Жупанина від «Слуги народу» пропонується призначити заступником голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, звільнивши його від обов’язків члена цього комітету.

Народну депутатку від «Слуги народу» Лесю Забуранну пропонується призначити заступником голови комітету з питань бюджету, увільнивши її від обов’язків члена цього комітету.

Нардепа від «Слуги народу» Сергія Козира пропонується обрати членом комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, увільнивши його від обов’язків члена комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Народного депутата від депутатської групи «Партія «за майбутнє» Ігоря Молотка пропонується призначити заступником голови комітету з питань бюджету, увільнивши його від обов’язків члена цього комітету.

Нардепа від «Слуги народу» Дмитра Припутня пропонується призначити членом комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, звільнивши його від обов’язків члена комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Народну депутатку від «Слуги народу» Анну Пуртову пропонується обрати заступником голови комітету з питань бюджету, увільнивши її від обов’язків члена цього комітету.

Нардепа Романа Соху пропонується призначити членом комітету з питань цифрової трансформації, увільнивши його від обов’язків члена комітету з питань екологічної політики та природокористування.

Нардепа від «Слуги народу» Миколу Тараріна пропонується обрати членом комітету з питань бюджету.

Нардепа від «Слуги народу» Тараса Тарасенка пропонується призначити заступником голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, звільнивши його від обов’язків члена цього комітету.

Народного депутата від «Слуги народу» Остапа Шипайла пропонується обрати членом комітету з питань економічного розвитку, увільнивши його від обов’язків члена комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Нардепа від «Слуги народу» Богдана Яременка пропонується призначити членом комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин, звільнивши його від обов’язків члена комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Ймовірно, це пов'язано з тим, що нардепка Мар`яна Безугла перейшла до комітету з питань зовнішньої політики

Раніше уряд провів кадрові зміни, призначивши заступника голови Державної служби України з питань праці та звільнивши заступника міністра аграрної політики та продовольства України. 

До слова, Кабінет міністрів звільнив Станіслава Гайдера з посади заступника міністра оборони, а також Людмилу Дараган з посади державного секретаря Міноборони.

Також президент Володимир Зеленський своїми указами провів кадрові зміни серед заступників голови Служби зовнішньої розвідки.

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Теги: Верховна Рада депутат кадрові зміни політика партія Слуга народу

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